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京華城容積違失案 北市議會發函前副市長、前都發局長說明

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「京華城容積違失案專案調查小組」召集人游淑慧會後轉述今日會議內容。記者鍾維軒／攝影
「京華城容積違失案專案調查小組」召集人游淑慧會後轉述今日會議內容。記者鍾維軒／攝影

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今開會，當時不少官員、學者對於京華城本身不適用「都更條例」提出疑義，但前市長柯文哲、前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂仍憑京華城提供的1頁報告，就簽核讓京華城進入都委會。今天將發函黃景茂赴議會說明，彭振聲因無聯繫方式，會請市府代發通知。

京華城容積違失案專案調查小組今邀時任都委會委員，釐清分工問題。召集人游淑慧會後轉述，任何案件進入都委會前，市府都要先討論適法性、合理性把關，再決定送與不送；都委會則不處理適法性問題。但為何京華城非都更案卻能進入都委會？是接下來要釐清的部分。

游淑慧說，京華城有2案進到都委會，先是2020年3月17日的陳情信3項訴求在5月21日第765次都審會議討論；7月13日京華城行政訴訟輸了就改提「容積獎勵」，在7月30日第768次都審會議討論。都發局科長們今坦言，若京華城不是透過市長室交辦，2次都不會送入都委會，一定要依法行政。

游淑慧表示，幕僚都有提醒市府，北市府和京華城正在打訴訟，加上2018年京華城在都委會提出的訴求也都被駁回，但議員都很納悶為何6月20日還要幫忙開專家學者會議，過程中雖然委員大力反對在訴訟中討論京華城案，並質疑適法性問題。7月3日京華城竟提了方案4到市府，內容就是朝「容積獎勵」。

游說，方案4最初只有1頁，沒做事法性審查，黃景茂就在7月7日簽核提送都委會，替京華城開綠燈，所以第768次都審會中，根本沒有細部計畫內容，委員們無從討論，這就像廠商來標市府案件，先卡標案資格，得標後才補充計畫，根本不能這樣做。

京華城9月才送細部計畫，結果內容都不符合都更條例。游淑慧說，黃景茂一方面退回計畫要求京華城重寫、一方面又為了可以符合都更條例容積獎勵準備專家學者會議。都發局在10月12日開了第二次專家學者會議，學者、市府官員仍針對適法性提出疑義，會議記錄中的結論卻避掉「都更」字眼，對於適法性問題更隻字未提，只寫到要如何給予容積獎勵。

針對市府、都發局為何不討論京華城每次提案的適法性、合理性等問題，希望當時決策者能到議會說明。游淑慧透露，今天會發函通知黃景茂，彭振聲部分因為聯絡不到人，也沒有地址，會請市府協助轉發。

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」資料多達14冊，議員帶推車開會。記者鍾維軒／攝影
北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」資料多達14冊，議員帶推車開會。記者鍾維軒／攝影

彭振聲 游淑慧 都更

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