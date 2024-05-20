潭雅神綠園道溜滑梯畫傷小朋友眼角 中市議員要求改善
台中市議員周永鴻今天表示，昨天有小朋友在潭雅神綠園道和平場站溜滑梯被攀爬梯割傷眼睛下緣，險些影響視力，他要求中市觀旅局盡速改善，並全面檢查沿線遊具設施是否有邊緣鋒利的突出物可能傷及小朋友；中市觀旅局今天已派員到現場了解設施情形，並緊急改善處理。
周永鴻說，和平場站位於潭雅神綠園道8公里處，飛機造型溜滑梯因為造型特殊，又有攀爬梯、攀爬網和小型攀岩牆，設置後吸引許多小朋友朝聖玩耍，成為熱門景點。
周永鴻接獲民眾反映溜滑梯暗藏危機，民眾昨天帶家中小朋友到溜滑梯玩耍時，小朋友右眼下緣被攀爬梯割傷，如果位置再高一點會割到眼球進而影響視力。
周永鴻要求觀旅局應盡速檢視和平場站溜滑梯及沿線其他遊具，攀爬梯及其他位置是否有可能造成小朋友受傷的銳角，避免事故再發生。
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