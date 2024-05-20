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影／中和安邦青年社宅月底完工 交通便利 租金親民

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
新北市長侯友宜上午視察即將完工的中和安邦青年社會住宅，對強調「健康、舒適、樂活」的居住環境讚不絕口。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜上午視察即將完工的中和安邦青年社會住宅，對強調「健康、舒適、樂活」的居住環境讚不絕口。記者侯永全／攝影

新北市長侯友宜今天視察即將完工的中和安邦青年社會住宅，此為中和區第一個由政府興建、國有土地無償撥用的社宅用地，樓高24層，視野遼闊且居住機能健全，最主要租金親民。侯友宜表示，如此便宜的租金，相信推出後一定秒殺，不過他強調，社會住宅原則上盡量提供給弱勢族群與青年朋友使用。

位於中和區連城路的安邦青年社會住宅，將提供632戶居住，分別為1房型331戶、2房型172戶、3房型129戶，並引進豐富多樣的公益空間如創客中心、日照中心、身心障礙者日間照護中心、公共托育中心。 侯友宜表示，為落實居住正義，建設更優質的居住環境，中和安邦社會住宅善用基地特性發展空間特色，並融入綠建築、通用設計及智慧社區理念，為市民打造機能多元、全齡安居，以及「健康、舒適、樂活」之青年社會住宅。

安邦青年社宅鄰近萬大線LG06站、環狀線中和捷運站，交通極為便利，並採「租金分級」新制，依申請人「所得及是否符合弱勢身份」分為4階。1房型月租金約5千100元起，2房型約9千700元起，3房型約1萬3千400元起。中和安邦青年社會住宅預計五月底完工，下半年開辦招租，民眾可至新北市住宅及都市更新中心官網洽詢相關資訊。

新北市長侯友宜上午視察即將完工的中和安邦青年社會住宅，對強調「健康、舒適、樂活」的居住環境讚不絕口，並體驗社區內的長者運動器材。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜上午視察即將完工的中和安邦青年社會住宅，對強調「健康、舒適、樂活」的居住環境讚不絕口，並體驗社區內的長者運動器材。記者侯永全／攝影
中和安邦青年社會住宅即將完工，將提供632戶居住，分別為1房型331戶、2房型172戶、3房型129戶，並引進豐富多樣的公益空間如創客中心、日照中心、身心障礙者日間照護中心、公共托育中心。記者侯永全／攝影
中和安邦青年社會住宅即將完工，將提供632戶居住，分別為1房型331戶、2房型172戶、3房型129戶，並引進豐富多樣的公益空間如創客中心、日照中心、身心障礙者日間照護中心、公共托育中心。記者侯永全／攝影
中和安邦青年社會住宅為中和區第一個由政府興建、國有土地無償撥用的社宅用地，樓高24層，視野遼闊且居住機能健全，最主要租金親民。記者侯永全／攝影
中和安邦青年社會住宅為中和區第一個由政府興建、國有土地無償撥用的社宅用地，樓高24層，視野遼闊且居住機能健全，最主要租金親民。記者侯永全／攝影

侯友宜 社會住宅 青年

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