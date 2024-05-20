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侯友宜520視察土城人行道改善 稱洞察先機更要攜手中央

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，也預先做好未來電桿下地空間。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，也預先做好未來電桿下地空間。記者李成蔭／攝影

新北土城持續發展，其中中央路「三捷交會」，也是民眾生活圈及學校間的必經之路，但人行道普遍淨寬不足、鋪面老舊破損。新北工務局與土城區公所合作全面改善；新北市侯友宜表示，新北在立院三讀行人交安條例前就洞察先機，未來將與中央更攜手全面改善全市通行環境。

土城區開發早，不少人行道殘破不堪，且布滿電桿等障礙物，更以車行思維為主，主幹道中央路都不便行走；重要路口也常發生擦撞，並無行人庇護島，更別提想要無障礙通行，永寧里長周清芳反映多時。新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，侯友宜前往視察，國民黨議員也全到場參與。

新北市議員江怡臻反映，接到非常多民眾陳情，也因為自己身為女性又是媽媽，設身處地希望道路改善，方便各族群民眾行走；新北市議員林金結也說，有些左轉路口需重新思考有無需設置左轉道必要。

侯友宜指出，立院日前三讀「行人交通安全設施條例」，明確規範中央及地方政府必須訂定行人交通安全設施推動及改善計畫，新北早已洞察先機，建構安全無礙的通行環境；如今中央立法，市府將更積極與中央攜手，全面改善新北通行環境。

工務局表示，養工處與土城區公所自民國2020年起，優先改造捷運沿線與學校周邊之人行道進行改造，向內政部國土署爭取13條土城地區「提升道路品質計畫」經費補助，目前共計獲得核定補助經費1.7億元，市府自籌2.1億元，總計約3.8億元，分年分區段進行改善，其中10條路段總長約4500公尺，預計2025年11月可以完成，其餘3條路段也正在爭取中。

養工處說明，市府在爭取中央補助前，已完成土城「金城路」人行道改善，而現在施作的土城區中央路一段至四段涵蓋土城生活圈，改善「中央路三段人行道」、「新北高工」、「清水國小」、承天路8巷至國道3號道路涵洞口等工程；正在施工中的3件分別是「中央路三段人行道（184巷至大安寮橋間）」、「中央路一、二段人行道」、「清水高中人行道」等。另有中央路一、四段及土城國中人行道等三案正在向國土署爭取中。

工務局長祝惠美，侯友宜這次視察土城中央路三段人行道改善全長500公尺，將移除原有25支電桿、遷移1座台電高架電箱、新設行人庇護島2處、新設路燈10支。

新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，國民黨議員也全到場參與。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，國民黨議員也全到場參與。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，市議員江怡臻發表看法。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，市議員江怡臻發表看法。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，無障礙坡道方便身障族群行走。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，無障礙坡道方便身障族群行走。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，議員及眾多里長到場參與。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，議員及眾多里長到場參與。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，市議員林金結發表看法。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，市議員林金結發表看法。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，國民黨議員也全到場參與。記者李成蔭／攝影
新北規畫中央路全段及周邊道路更新，近期陸續完工，市長侯友宜前往視察，國民黨議員也全到場參與。記者李成蔭／攝影

人行道 侯友宜 行人

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