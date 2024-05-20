藤寮坑溝二期整治完工 串連土城中和近自然休憩環境

新北市藤寮坑溝第二期整治順利完工，過去水泥打造「三面光」的河道，化身綠意盎然、豐富植被的近自然水域，不僅有優美人行步道，環境綠了、水乾淨了，動植物都回來了。新北市長侯友宜今天視察表示，一個溝渠的改變看起來是小事，卻是民眾的大事，全長一．五公里親近自然水域、通勤綠廊的休憩廣場，可讓市民們感受到不一樣的城市風景，同時也是鳥禽、動物們的快樂天堂，未來第三期工程將延伸到中和中正一橋，為城市帶來更多驚喜和改變。

新北市府推動河川環境營造，2022年完工中和、土城區交界的藤寮坑溝，及泰山區大窠坑溪，改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，提升河岸環境品質。

水利局長宋德仁表示，過去溝渠都以水泥三面光形式來施作，而藤寮坑溝則是全國第一條都會型三面光區排，打造近自然河川的溝渠。

第一期在河道生態環境營造，利用砌石工法打造河道的蜿蜒曲折、急流與緩流的流況變化，營造具有鄉間自然河溪景象，第二期設計設置原木壩及擾流工構造，以達到渠內自然淤積及改變流況，另於渠底增設10處深潭提供魚類棲息地，也串聯第一期水域，保持縱向水生動植物的場域完整性。

宋德仁說，藤寮坑溝整治後，河道綠化面積從原本的0，成長到5944平方公尺，經生態調查，二期工程範圍內出現的物種已有96種，可以看見無尾鳳蝶、青帶鳳蝶及紅冠水雞的蹤跡。而休憩區的規畫也採納地方意見，以棚架、拓寬橋面及更新設施設置翠鳥、青帶鳳蝶造型特色石椅，提升當地生活品質。

侯友宜表示，藤寮坑溝整治工程的成功不僅在於解決原有問題，更將一、二期成果串聯，讓河域轉變成擁有綠意盎然、豐富植被的近自然優質水域，同時在陸域環境部分，興闢友善行人通廊及相關景觀設施，更新區內老舊棚架、植栽槽，擴大河川營造的一體性與增加休憩環境空間。

侯友宜說，未來還有藤寮坑溝的第三期工程，會跟所有在地的民意代表共同努力，創造更優質新北市生態環境，攜手共創一個更宜居、更美好的城市。