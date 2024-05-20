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中和安邦社宅月租最低5100元 侯友宜：看到租金嚇一跳

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市中和安邦青年社宅二房型最低月租9700元。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅二房型最低月租9700元。記者劉懿萱／攝影

新北市中和安邦青年社宅月底即將完工，新北市長侯友宜今視察社宅，笑稱看到租金「嚇一跳」保證會秒殺。城鄉局說，中和安邦社宅規畫632戶，依所得、弱勢身份分4階租金，一房型最低月租5100元、二房型9700元、三房約1萬3400元，將提送至住宅諮詢審議委員會審議，預計下半年開始招租。

中和安邦社宅為地上24層、地下3層建物，規畫632戶，分別為一房型331戶、二房型172戶、三房型129戶，工程經費約25.3億。侯友宜今視察說，社宅有公益空間如創客中心、日照中心、身心障礙者日間照護中心、公共托育中心，機能健全，更重要是看到租金「嚇一跳」保證秒殺。

城鄉局指出，中和安邦社宅適用「租金分級」新制，依申請人所得及是否符合弱勢身份，分為4階。一房型最低月租5100元、二房型9700元、三房約1萬3400元，將由住宅諮詢審議委員會審議，由新北住都中心招租公告，中和安邦社宅預計月底完工、下半年招租。

城鄉局說，新北目前興辦社宅已達1.1萬戶，其中蘆洲光華段、三重三重段、淡水海天段皆已決標，預計今年底明年初開工，新泰塭仔圳社福用地完成先期規畫，將持續盤點土地興辦社宅。另外，中和盛昌段、新店復興段、三重富貴段、土城板院段等4處基地推動中，預計可再增加1800戶以上社宅。

此外，市府也陸續在整體開發區劃設社福用地，包括新店十四張站Ｂ單元、F單元、蘆南、蘆北、土城暫緩發展區、中和灰磘等6處整開區，預估可再興辦7100戶社會住宅，也會透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等方式，與中央合作增加社宅量能。

新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工，新北市長侯友宜視察。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工，新北市長侯友宜視察。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅5月底即將完工。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅三房型最低月租1萬3400元。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅三房型最低月租1萬3400元。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅三房型最低月租1萬3400元。記者劉懿萱／攝影
新北市中和安邦青年社宅三房型最低月租1萬3400元。記者劉懿萱／攝影

三重 侯友宜 新北 社宅 租金

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