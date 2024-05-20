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信義區香提廣場禁菸範圍6月擴大 違規最高挨罰1萬元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
衛生局近日預告信義區「香堤廣場」6月起將擴大禁菸範圍除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，將納入周邊人行道，違者最高可開罰1萬元。圖／報系資料照
衛生局近日預告信義區「香堤廣場」6月起將擴大禁菸範圍除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，將納入周邊人行道，違者最高可開罰1萬元。圖／報系資料照

為打造戶外無菸環境，維護民眾健康，北市衛生局4月起規範，5大連鎖便利超商、9間咖啡連鎖店，4月起庇廊全面禁煙。衛生局近日預告信義區「香堤廣場」6月起將擴大禁菸範圍除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，更納入周邊人行道，違者最高可開罰1萬元。

衛生局表示，為維護民眾健康權益，建構戶外無菸環境，從4月1日起就針對7-11、全家、萊爾富、OK、美聯社共5間連鎖超商以及星巴克、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama café、彼得好咖啡等9家咖啡連鎖店，位於北市境內1樓門市前庇廊範圍全面禁菸，違反規定者可處2000到1萬元罰緩。

健康管理科長林雪蘭表示，以前公告禁菸處僅有騎樓，但有店家不是騎樓，如遇民眾陳情，只能勸導不能開罰，納入庇廊後，只要是建築物地面層外牆面至道路境界線間空間，上方有遮蔽物覆蓋，都算在範圍內，如果民眾吸菸被檢舉，就可以裁罰。

此外，衛生局預告，信義區「香堤廣場」周邊包含香堤大道、香堤大道廣場、松壽廣場、新光三越百貨台北信義新天地A8館、A9館、A11館1樓騎樓及地下1樓出入口周邊、微風松高1樓騎樓及面松高路門口前方廣場、寒舍艾麗酒店松高路門口前方廣場及實施禁菸措施區域內周邊人行道，6月1日起除吸菸區外全面禁止吸菸。

針對未來持續擴大禁菸區或與更多店家如速食店合作，林雪蘭強調，速食店有很多分店，也會研議納入規畫，但若要公告戶外禁菸場所，商家有責任自主管理，協助環境維護，因此需要產權明確且商家同意，若沒取得共識就不適合逕行公告。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

人行道 禁菸 衛生局

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