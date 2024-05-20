北市香堤廣場禁菸區擴大 超商、咖啡店庇廊納管

打造戶外無菸環境，台北市衛生局公告新增禁止吸菸場所，包含統一超商、星巴克等14家連鎖店的庇廊，以及信義區香堤廣場都屬禁菸範圍內，違者最高可罰1萬元。

台北市衛生局近期公告，統一超商、全家、萊爾富、來來超商（OK）、美廉社等5家連鎖便利商店，及星巴克、85度C、路易莎、伯朗咖啡、丹堤咖啡、怡客咖啡、西雅圖咖啡、cama café、彼得好咖啡等9家連鎖咖啡店，1樓門市前的庇廊範圍內全面禁止吸菸。

衛生局健康管理科長林雪蘭向中央社記者表示，過去已公告這14家連鎖店的騎樓禁止吸菸，現在將範圍擴大至庇廊，以後若有民眾陳情或違規吸菸被檢舉，就能依法裁罰，商家也須負勸導及管理責任。

此外，林雪蘭指出，香堤廣場因周邊百貨公司響應，禁止吸菸區域將從6月1日起擴大，除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，更納入周邊人行道。

林雪蘭說明，若違反規定在這些禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

至於戶外禁菸範圍會不會擴大至麥當勞、肯德基等連鎖店，林雪蘭表示，的確可以考慮納入規劃，但場所劃定要考量產權及商家是否同意，因為公告後商家也有責任協助環境維護，須先取得共識。