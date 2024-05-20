快訊

全機無人生還！伊朗總統與外長證實罹難 直升機墜境內東亞塞拜然省

賴清德520就職演說嚇到觀光股 這兩檔個股從大漲到跌停

伊朗總統確認墜機身亡 政治強硬派代表的意外之死？

北市香堤廣場禁菸區擴大 超商、咖啡店庇廊納管

中央社／ 記者陳昱婷台北20日電

打造戶外無菸環境，台北市衛生局公告新增禁止吸菸場所，包含統一超商、星巴克等14家連鎖店的庇廊，以及信義區香堤廣場都屬禁菸範圍內，違者最高可罰1萬元。

台北市衛生局近期公告，統一超商、全家、萊爾富、來來超商（OK）、美廉社等5家連鎖便利商店，及星巴克、85度C、路易莎、伯朗咖啡、丹堤咖啡、怡客咖啡、西雅圖咖啡、cama café、彼得好咖啡等9家連鎖咖啡店，1樓門市前的庇廊範圍內全面禁止吸菸。

衛生局健康管理科長林雪蘭向中央社記者表示，過去已公告這14家連鎖店的騎樓禁止吸菸，現在將範圍擴大至庇廊，以後若有民眾陳情或違規吸菸被檢舉，就能依法裁罰，商家也須負勸導及管理責任。

此外，林雪蘭指出，香堤廣場因周邊百貨公司響應，禁止吸菸區域將從6月1日起擴大，除松壽廣場及松高路、松壽路及松高路20巷所圍區域外，更納入周邊人行道。

林雪蘭說明，若違反規定在這些禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

至於戶外禁菸範圍會不會擴大至麥當勞、肯德基等連鎖店，林雪蘭表示，的確可以考慮納入規劃，但場所劃定要考量產權及商家是否同意，因為公告後商家也有責任協助環境維護，須先取得共識。

咖啡 禁菸 衛生局

延伸閱讀

113會考／北市前幾志願落點預估 專家評建中34.6分、北一女33.8分

北市信義區命案疑詐團黑吃黑引殺機 凶嫌逃大陸請公安協緝

印尼2歲男童吸菸成癮「每天40支」震撼全球！14年後驚人現況曝光

星巴克周末兩天「買一送一」！網友：媽媽不想喝特大杯

相關新聞

中和安邦社宅月租最低5100元 侯友宜：看到租金嚇一跳

新北市中和安邦青年社宅月底即將完工，新北市長侯友宜今視察社宅，笑稱看到租金「嚇一跳」保證會秒殺。城鄉局說，中和安邦社宅規...

信義區香提廣場禁菸範圍6月擴大 違規最高挨罰1萬元

為打造戶外無菸環境，維護民眾健康，北市衛生局4月起規範，5大連鎖便利超商、9間咖啡連鎖店，4月起庇廊全面禁煙。衛生局近日...

侯友宜520視察土城人行道改善 稱洞察先機更要攜手中央

新北土城持續發展，其中中央路「三捷交會」，也是民眾生活圈及學校間的必經之路，但人行道普遍淨寬不足、鋪面老舊破損。新北工務...

藤寮坑溝二期整治完工 串連土城中和近自然休憩環境

新北市藤寮坑溝第二期整治順利完工，過去水泥打造「三面光」的河道，化身綠意盎然、豐富植被的近自然水域，不僅有優美人行步道，...

立院今審議財劃法 侯友宜：合理分配地方建設才順利

攸關地方資源分配的《財政收支劃分法》長達25年未修，立法院財政委員會今已排定修財劃法，力拚這會期完成闖關。新北市長侯友宜...

戶政夜間若復辦 北市府有前提

台北市戶政事務所過去曾試辦夜間延時與假日預約結婚登記服務，後因疫情停辦，解封後至今仍未恢復服務。有議員盼恢復，直言夜間延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。