快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院今審議財劃法 侯友宜：合理分配地方建設才順利

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天視察藤寮坑溝二期整治成果，期待財劃法順利通過。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天視察藤寮坑溝二期整治成果，期待財劃法順利通過。記者葉德正／攝影

攸關地方資源分配的《財政收支劃分法》長達25年未修，立法院財政委員會今已排定修財劃法，力拚這會期完成闖關。新北市長侯友宜今天受訪表示，新北市人口眾多幅員遼闊，但統籌分配稅款人均預算卻是六都最少，面對財源不足，很多地方施政都無法發揮，合理分配地方有充分資源，地方工作才能順利，期待財劃法能順利通過，中央支持地方，打拚做出好成績。

侯友宜今天出席藤寮坑溝二期成果視察致詞也提到，今天財劃法修正很重要，感謝中央對這次藤寮坑溝補助，中央、地方大家團結一心，中央有資源，地方就會給你做好，人均預算隔壁縣市都比我們多，只要合理分配，就可以做很多事，大家要同心去面對，團結一心、做對的事，國家就會進步，地方就會發展「這就是我們要做的事情」。

侯友宜說，汙水下水道接管比例新北做最多，但還是不夠，中和、土城目前接管比例才60幾％，有的地方已經80幾％甚至90％，還有很多要克服，汙水做好河川就會清澈，加上排放汙水管好，河川治理會更加順利，這些小事就是人民的大事，新北市會一條條做好。

新北市長侯友宜今天視察藤寮坑溝二期整治成果。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天視察藤寮坑溝二期整治成果。記者葉德正／攝影

侯友宜 地方政府 新北 財劃法

延伸閱讀

缺席520就職典禮 侯友宜喊話賴清德：兩岸和平要拿出實際行動

總統就職五都市長都到了 朱立倫未出席、藍委只有她

侯友宜不去總統就職典禮 明上午公務行程是這3個

花到人不到！侯友宜不出席520 花籃悄悄送抵寫這16字

相關新聞

立院今審議財劃法 侯友宜：合理分配地方建設才順利

攸關地方資源分配的《財政收支劃分法》長達25年未修，立法院財政委員會今已排定修財劃法，力拚這會期完成闖關。新北市長侯友宜...

戶政夜間若復辦 北市府有前提

台北市戶政事務所過去曾試辦夜間延時與假日預約結婚登記服務，後因疫情停辦，解封後至今仍未恢復服務。有議員盼恢復，直言夜間延...

食安問題頻傳 新北稽查員將擴編

食安事件頻傳，全國各地稽查人力嚴重不足，新北編制56人，實際僅46人，新北市衛生局近期補了4人，但50人要面對新北市29...

登山口設紅色偶來小馬 淡蘭古道 台日友誼步道揭幕

新北市政府昨在瑞芳猴硐辦「淡蘭百年山徑北北基宜會師」，期待更多國內外健行者造訪，感受淡蘭山海風光。淡蘭金字碑古道和日本宮...

東區地下街 里長盼串聯大巨蛋

台北大巨蛋去年底啟用，各界盼巨蛋經濟帶動周邊商圈，近期有里長向市長蔣萬安陳情，盼串聯東區與大巨蛋商圈，希望打通東區地下街...

北投前山公共浴池7月起整修 暫停開放150天

台北市北投山區近年屢因降雨減，少導致溫泉源頭水量不足，影響前山男女公共浴室溫泉蓄水時間及水溫。北市公園處今表示，未來將錯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。