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立院今審議財劃法 侯友宜：合理分配地方建設才順利
攸關地方資源分配的《財政收支劃分法》長達25年未修，立法院財政委員會今已排定修財劃法，力拚這會期完成闖關。新北市長侯友宜今天受訪表示，新北市人口眾多幅員遼闊，但統籌分配稅款人均預算卻是六都最少，面對財源不足，很多地方施政都無法發揮，合理分配地方有充分資源，地方工作才能順利，期待財劃法能順利通過，中央支持地方，打拚做出好成績。
侯友宜今天出席藤寮坑溝二期成果視察致詞也提到，今天財劃法修正很重要，感謝中央對這次藤寮坑溝補助，中央、地方大家團結一心，中央有資源，地方就會給你做好，人均預算隔壁縣市都比我們多，只要合理分配，就可以做很多事，大家要同心去面對，團結一心、做對的事，國家就會進步，地方就會發展「這就是我們要做的事情」。
侯友宜說，汙水下水道接管比例新北做最多，但還是不夠，中和、土城目前接管比例才60幾％，有的地方已經80幾％甚至90％，還有很多要克服，汙水做好河川就會清澈，加上排放汙水管好，河川治理會更加順利，這些小事就是人民的大事，新北市會一條條做好。
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