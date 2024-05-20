登山口設紅色偶來小馬 淡蘭古道 台日友誼步道揭幕

新北市政府昨在瑞芳猴硐辦「淡蘭百年山徑北北基宜會師」，期待更多國內外健行者造訪，感受淡蘭山海風光。淡蘭金字碑古道和日本宮城縣偶來步道奧松島路線締結為國際友誼步道，日方已在步道設置「淡蘭石柱」，市府昨邀宮城代表團到金字碑古道登山口，為紅色「偶來小馬」揭幕。

新北市觀旅局表示，淡蘭古道早年是淡水廳至宜蘭噶瑪蘭廳運輸來往的要道，承載超過200年歷史軌跡。古道橫跨北台灣台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣，4縣市從2016年起輪流辦理「淡蘭會師活動」，推廣淡蘭百年山徑風華。

今年會師由新北市主辦，新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、台北市政府秘書長李泰興、基隆市政府秘書長方定安及中央單位代表、日本宮城縣代表團成員出席。

侯友宜表示，淡蘭古道70%位在新北境內，是台灣第1條國家級綠道，4縣市近幾年與中央合作，共同推展觀光。2023年11月12日淡蘭古道與日本宮城偶來步道正式締結國際友誼步道，日方已在宮城偶來步道設置淡蘭石柱，今年我方在淡蘭古道設置紅色偶來小馬，見證雙方情誼。

新北觀旅局5月25日、6月1日將結合台灣步道日，規畫2場徒步系列活動，鼓勵市民走進山林、親近自然。