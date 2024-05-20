食安問題頻傳 新北稽查員將擴編

食安事件頻傳，全國各地稽查人力嚴重不足，新北編制56人，實際僅46人，新北市衛生局近期補了4人，但50人要面對新北市29區、400萬人食安問題，仍難以負荷。議員要求市府評估成立食安處專責單位，衛生局長陳潤秋說，食安問題牽涉廣泛，容易面臨跨局處問題，市府已成立府級食安事件平台，由祕書長主導，跨局處統合，比衛生局轄下成立食安處更能全面兼顧食安議題。

雙北近期接連發生包括寶林茶室、藏壽司、蘇丹紅等食安事件，稽查人員除了食安稽查，還要負責藥品、化妝品等品項稽查，工作繁重，新北市目前編制56人，實際只有46人，2023年稽查人員年離職率17.8%。

民進黨市議員陳乃瑜質詢指，新北稽查人員離職率高，質疑新北是否為血汗公部門，才會留不住人才，人力不足的後果，就是百姓要承擔。

陳潤秋說，市府重視員工留才，也做了很多努力，近期已新聘4名人員，市長侯友宜也協助爭取擴增員額到63人，只是目前公家機關人員晉用制度複雜，如果稽查人員調職，除非能從其他縣市人力調度，否則就要等到下一次考試分發。

陳坦言，光靠稽查人員確實不足，新北透過源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重黑心廠商責任與全民監督食安，全面推動「食安五環」。業者教育訓練是第一層，如果無法改善，會有外部專家學者介入輔導，搭配公權力介入，透過定期與不定期稽查，守護食安。

綠營議員包括張維倩、張錦豪、廖宜琨、陳乃瑜等人過去不斷要求新北成立食安處專責單位，陳潤秋表示，數年前市府有請專家學者評估，但是食安問題牽涉廣泛，除了食品稽查，還有教育局營養午餐、農業局源頭農產，與經發局工廠管理等議題，反而容易面臨跨局處問題。

陳潤秋表示，市府已成立府級的食安事件平台，由祕書長主導，跨局處統合，效能不輸衛生局轄下成立食安處，也更能全面兼顧食安議題。