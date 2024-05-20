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戶政夜間若復辦 北市府有前提
台北市戶政事務所過去曾試辦夜間延時與假日預約結婚登記服務，後因疫情停辦，解封後至今仍未恢復服務。有議員盼恢復，直言夜間延時與假日結婚登記需求量不低，但因基隆、新北、桃園都沒開辦，若單一縣市復辦恐讓業務量增，建議納北北基桃平台研議，民政局允諾會和市長蔣萬安討論。
議員楊植斗說，戶政假日及夜間延時服務於2021年停辦，他接獲很多民眾陳情盼復辦，因戶政服務可跨縣市，北市府認為，其他縣市若不跟進，僅北市復辦，業務恐暴增，影響服務品質。
楊說，目前僅有台中市戶政事務所有提供延時服務，滿意度也相當高，尤其台北市2020年的夜間延長服務案件，一年就受理11萬3千件，假日登記結婚也有2500件以上，希望由北北基桃共同討論，盼同步開辦服務。
民政局長陳永德指出，之前就曾評估、討論，但執行面不太可行，戶政事務所同仁也有家人、孩子，加上若僅北市開放，因北北基桃民眾可共同登記，量能會增加很大，同仁恐無法負擔。會和蔣市長討論可行性，前提是4縣市要一起復辦。
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