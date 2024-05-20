東區地下街 里長盼串聯大巨蛋

台北大巨蛋去年底啟用，各界盼巨蛋經濟帶動周邊商圈，近期有里長向市長蔣萬安陳情，盼串聯東區與大巨蛋商圈，希望打通東區地下街延伸至國父紀念館站及大巨蛋，不過捷運局說，因施工確實有困難，目前商業處正積極推動大巨蛋至東區的友善遊憩空間，盼將巨蛋人潮引到東區商圈。

蔣萬安上周出訪東京前天返國，也參訪東京大巨蛋盼吸取巨蛋經濟經驗。住在東區40多年、正聲里長陳秀蘭說，大巨蛋完工啟用，接下來SOGO大巨蛋也會開幕，周邊有影城、地下街等，但目前東區地下街從SOGO本館、二館只到統領、明曜商圈，往東至國父紀念館這一段地下卻是中斷，如果可打通讓商圈延伸，可帶動周邊經濟、復甦東區。

「當然希望大巨蛋經濟可以蔓延到東區商圈」，建安里長溫志維也表示，地下街延伸到大巨蛋，商圈的完整性才更高，市民也會多一個活動空間，尤其很多長者基於安全喜歡在地下街活動，未來地下街若招商更強，將可以帶動更大商圈人潮。

不過捷運工程局評估後表示，東區地下街位於忠孝復興與忠孝敦化站間，站間隧道設置有中央避車線，採明挖工法，除隧道空間外尚有多餘空間，因而規畫地下街；但忠孝敦化站與國父紀念館站間隧道段，採潛盾工法，並無預留地下街空間，因此東區地下街無法再延伸至國父紀念館站及連通到大巨蛋。

儘管地下街無法打通，里長溫志維也認為，未來大巨蛋辦大型活動，應提前宣傳，藉此帶來人潮。

商業處表示，因應大巨蛋陸續帶來人潮與商機，市府也正規畫人行設施改善、串聯行銷引導、東區導客活動等三面向，引導大巨蛋人潮至東區商圈遊逛消費。其中市民大道四段人行改善工程僅於敦化南路段至延吉街段尚未完工，將於今明兩年分段更新；至於忠孝東路四段也會於今年啟動設計，預計2025至2026年分段陸續完工。

另，市府也會透過募集東區特約店家優惠，並派發百元商圈折抵券，增加民眾前往東區商圈消費誘因。