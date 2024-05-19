淡蘭百年山徑會師 日本紅色偶來小馬在金字碑古道現身

新北市政府今天在猴硐舉辦「淡蘭百年山徑北北基宜會師」活動，期待更多國內外健行者造訪，感受淡蘭的山海風光。淡蘭金字碑古道和日本宮城縣偶來步道奧松島路線締結為國際友誼步道，日方已在步道設置「淡蘭石柱」，市府今邀宮城代表團到金字碑古道登山口，為紅色「偶來小馬」揭幕。

新北市觀光旅遊局表示，淡蘭古道是早年出淡水廳至宜蘭噶瑪蘭廳運輸來往的交通要道，乘載超過200年歷史軌跡。古道橫跨北台灣台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣，4縣市從2016年起輪流辦理「淡蘭會師活動」，推廣淡蘭百年山徑風華。

今年會師由新北市主辦，新北市長侯友宜和宜蘭縣長林姿妙、台北市政府秘書長李泰興、基隆市政府秘書長方定安及中央單位代表、日本宮城縣代表團成員出席，共同推廣淡古道旅遊路線。

侯友宜表示，淡蘭古道有70%位在新北境內，是台灣第1條國家級綠道，4縣市近幾年與中央合作，共同推展觀光。2023年11月12日淡蘭古道與日本宮城偶來步道正式締結國際友誼步道，日方已在宮城偶來步道設置淡蘭石柱，今年我方在淡蘭古道設置紅色偶來小馬，見證雙方情誼。

日本宮城偶來和韓國濟州偶來步道是姊妹步道，偶來步道的標誌是濟州島的特產小馬，具有濟州在地歷史人文特色。宮城偶來步道延續濟州偶來的意象，類似品牌加盟的概念。濟州島使用的是藍色小馬，日本則為紅色。

觀旅局表示，淡蘭金字碑古道和日本宮城奧松島路線有很多相似之處，兩地分別位在日本、台灣的東北邊，各有馬偕傳道與繩文古文化等豐富文化歷史。宮城縣歷經311海嘯後辛苦重建精神，也與台灣先民開墾淡蘭的精神不謀而合，今年設置紅色偶來小馬更表示淡蘭古道已走向國際。