快訊

日月潭抱卵魚虎肆虐！漁民憂1規律夢碎 魚虎球恐大爆發

113會考自然／試題與解答看過來 題型生活化、素養題多「重觀念理解」

橋院法官遭控勾結詐團律師幫藏300萬 司法院將他停職

北投前山公共浴池7月起整修 暫停開放150天

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市陽明山中山樓前方就是「陽明山溫泉」的源頭，原本有滿滿的溫泉水，因氣候暖化、降雨量低，導致溫泉水枯竭，必須暫時關閉前山公園的公共浴池。圖／北市工務局提供
台北市陽明山中山樓前方就是「陽明山溫泉」的源頭，原本有滿滿的溫泉水，因氣候暖化、降雨量低，導致溫泉水枯竭，必須暫時關閉前山公園的公共浴池。圖／北市工務局提供

北市北投山區近年屢因降雨減，少導致溫泉源頭水量不足，影響前山男女公共浴室溫泉蓄水時間及水溫。北市公園處今表示，未來將錯開男女浴室中場休息時間，以利調控溫泉水，今年7月起也要更新中山樓至男女浴室間的溫泉管線，將暫停開放浴池，工期約150天。 

前山溫泉浴室肇始於日據時代，公園處指出，當時建置男浴室、浴池較大，女浴室、浴池較小，後續再整建仍依最初形式，並未改變。

公園處說，目前前山公園男浴室僅1池，容積16立方公尺，女浴室雖有3池，每池僅4立方公尺，在水源不足時，為了讓男女浴室都有溫泉水可泡，只能縮減女浴室開放池數，將大部分的溫泉水供應較大的男浴室浴池。

為平衡男、女浴室供水量，公園處表示，男浴池若能縮減容積，將有利於調節供水，針對前山公園男湯浴池做過問卷調查，希望了解男浴客對湯池縮小的接受程度，卻有高達9成的男浴客都不願變動。

 公園處說，前山公園男、女公共浴池因為浴池的水來自中山樓原湯，溫泉水供應已無法滿足浴室需要，浴室外泡腳池只能暫停使用。

日前有民眾質疑是溫泉管線破裂才導致無水可用。公園處澄清，冒水溫泉管線並非公園處前山公園浴室管線，前山公園浴室的管線已逐步更新中，並無漏水情況，水量不足是源頭出水量少，待中山樓溫泉取供事業成立後，應可統一調配，穩定水源供應。 

公園處表示，前山男女浴室將於今年7月起整修、更換管線及廢水接入衛工管，以免造成環境汙染，工期約150天，整修期間將暫停開放。

北投前山公園男、女公共浴室溫泉即將進行整修，2024年7月起暫停使用。圖／北市公園處提供
北投前山公園男、女公共浴室溫泉即將進行整修，2024年7月起暫停使用。圖／北市公園處提供

北市 北投 浴室 溫泉

延伸閱讀

台中南區六旬老翁倒浴室滿臉血...幸有一物逃出鬼門關

北投重機與機車相撞！2騎士頭受重創昏迷 1女童肢體受傷也送醫

情侶首次共浴！男友「第一動作」讓她發笑 網看傻：無法理解

學生半夜在高雄中央公園「划船」取樂 公園處最高罰9千

相關新聞

下頭份交流道要卡30分鐘？民怨炸鍋陳情鍾東錦 縣府先加大車道容量

國道1號頭份交流道南下出口匝道傍晚尖峰時段車流卡卡，縣長鍾東錦接獲陳情進入平面道路甚至要30分鐘，縣府等相關單位將先加大...

犬貓血液250cc可賣2萬元？ 貓犬血交易平台厥如 致黑市價格浮動

台北市21家獸醫院提供犬貓捐血服務。有議員指出，北市獸醫師公會僅訂有輸血費用，血液價格無收費標準，250cc血液從1萬2...

北投前山公共浴池7月起整修 暫停開放150天

台北市北投山區近年屢因降雨減，少導致溫泉源頭水量不足，影響前山男女公共浴室溫泉蓄水時間及水溫。北市公園處今表示，未來將錯...

大巨蛋經濟帶動商圈 里長盼打通東區地下街 捷局：無空間

台北大巨蛋去年底啟用，各界盼巨蛋經濟帶動周邊商圈，近期有里長向市長蔣萬安陳情，盼串連東區與大巨蛋商圈，希望打通東區地下街...

北市戶政事務所夜間服務疫後消失難復辦 民政局：北北基桃要同步

台北市曾辦理戶政事務所試辦夜間延時與假日預約結婚登記服務，後因疫情停辦，疫情解封後至今仍停擺，因為基隆、新北、桃園沒有復...

充換電站缺失 只能勸導無法罰

台北市現有389處營利型電動機車充換電站，由北市產發局依營利電動車充換電站設規範管理業者，但議員發現業者頻頻出現缺失，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。