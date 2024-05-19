北投前山公共浴池7月起整修 暫停開放150天

台北市北投山區近年屢因降雨減，少導致溫泉源頭水量不足，影響前山男女公共浴室溫泉蓄水時間及水溫。北市公園處今表示，未來將錯開男女浴室中場休息時間，以利調控溫泉水，今年7月起也要更新中山樓至男女浴室間的溫泉管線，將暫停開放浴池，工期約150天。

前山溫泉浴室肇始於日據時代，公園處指出，當時建置男浴室、浴池較大，女浴室、浴池較小，後續再整建仍依最初形式，並未改變。

公園處說，目前前山公園男浴室僅1池，容積16立方公尺，女浴室雖有3池，每池僅4立方公尺，在水源不足時，為了讓男女浴室都有溫泉水可泡，只能縮減女浴室開放池數，將大部分的溫泉水供應較大的男浴室浴池。

為平衡男、女浴室供水量，公園處表示，男浴池若能縮減容積，將有利於調節供水，針對前山公園男湯浴池做過問卷調查，希望了解男浴客對湯池縮小的接受程度，卻有高達9成的男浴客都不願變動。

公園處說，前山公園男、女公共浴池因為浴池的水來自中山樓原湯，溫泉水供應已無法滿足浴室需要，浴室外泡腳池只能暫停使用。

日前有民眾質疑是溫泉管線破裂才導致無水可用。公園處澄清，冒水溫泉管線並非公園處前山公園浴室管線，前山公園浴室的管線已逐步更新中，並無漏水情況，水量不足是源頭出水量少，待中山樓溫泉取供事業成立後，應可統一調配，穩定水源供應。