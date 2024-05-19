大巨蛋經濟帶動商圈 里長盼打通東區地下街 捷局：無空間

台北大巨蛋去年底啟用，各界盼巨蛋經濟帶動周邊商圈，近期有里長向市長蔣萬安陳情，盼串連東區與大巨蛋商圈，希望打通東區地下街延伸至國父紀念館站及大巨蛋，不過捷運局說，因施工確實有困難，目前商業處正積極推動大巨蛋至東區的友善遊逛空間，盼將巨蛋人潮引到東區商圈。

市長蔣萬安出訪東京昨天返國，這次也參訪東京大巨蛋，盼吸取巨蛋經濟經驗。住在東區40多年、正聲里長陳秀蘭說，大巨蛋現完工啟用，接下來SOGO巨蛋店也會開幕，周邊有影城、地下街等，但目前東區地下街從SOGO本館只到敦化南北路統領商圈，統領明耀到國父紀念館這一段地下卻是中斷，如果可打通讓商圈延伸，可以帶動周邊經濟、復甦東區。

甚至未來大巨蛋辦國際球賽或演唱會，陳秀蘭說，若打通地下街，也可以協助疏散人潮。還有很多老人下雨天不能到國父紀念館運動，都會走地下街當運動，也可以促進經濟。

「當然希望大巨蛋經濟可以蔓延到東區商圈」，建安里長溫志維也表示，地下街延伸到大巨蛋，商圈的完整性才更高，市民也會多一個活動空間，尤其很多長者基於安全都喜歡在地下街活動，未來地下街若招商更強，將可以帶動更大商圈人潮，尤其許多民眾會好奇，怎麼大巨蛋啟用後，跟東區地下街的這一段沒有通？

不過捷運工程局評估後表示，東區地下街位於忠孝復興站與忠孝敦化站間，兩站站間隧道段設置有中央避車線，採明挖工法，除隧道空間外尚有多餘空間，為求有效利用空間因而規設地下街使用；至於忠孝敦化站與國父紀念館站間隧道段，是採潛盾工法，僅設潛盾隧道並無預留地下街空間，因此東區地下街無法再延伸至國父紀念館站及連通到大巨蛋。

里長溫志維也認為，儘管地下街無法打通，未來大巨蛋辦大型活動，應該提前宣傳提高整體商圈活動意向，藉此帶來人潮。他說，像之前讀賣巨人隊來大巨蛋比賽，宣傳力道及時間就太短，如果可以預先宣傳、意象做好，先佈置街道意象、色彩佈置、關東旗或宣傳等，較有氛圍感，也可以帶來人潮。

北市商業處表示，因應大巨蛋陸續啟動帶來人潮與商機，市府正規畫透過人行設施改善、串聯行銷引導及東區導客活動等三面向，引導民眾至東區商圈遊逛消費。其中市民大道四段人行環境改善工程僅於敦化南路段至延吉街段尚未完工，將於今年至明年分段更新，至忠孝東路四段，將於今年度啟動設計，預計2025至2026年分段陸續完工，自硬體面提供友善遊逛空間。