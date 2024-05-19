下頭份交流道要卡30分鐘？民怨炸鍋陳情鍾東錦 縣府先加大車道容量

國道1號頭份交流道南下出口匝道傍晚尖峰時段車流卡卡，縣長鍾東錦接獲陳情進入平面道路甚至要30分鐘，縣府等相關單位將先加大交流道口台1線中華路北向車道容量，再優化號誌配套紓解交通。

國1頭份交流道南下匝道口，距離市區中華路、建國路、顯會路、交流道聯絡道（縣道124甲線）五岔路口僅130公尺，號誌周期220秒，以致傍晚5點半至6點半下班尖峰時間，車流回堵至高速公路主線，用路人怨聲載道，鍾東錦日前接獲陳情，進入平面道路要30分鐘，縣議員陳光軒、曾玟學等人也在議會質詢關心，縣府等有關單位啟動改善。

縣府工務處、縣警局及高速公路局、公路總局等相關單位人員研商， 檢討南下匝道下班尖峰時間壅塞問題，認為用路人塞在車陣半個小時才能進入平面道路是個案，當時因發生火燒車事故影響，一般應15至20分鐘，至於改善之道，其中，中華路北向自強路口至上公園路段，將從目前1個車道增加至2車道，加大儲車空間。

此外，中華路在五岔路口左轉建國路，車流僅占2%，採標線局部調整，建置中華路北向最大車容量，根據路口AI智慧號誌分析優化，再滾動式檢討，找出南下匝道的縣道124甲出口，最適當的綠燈時間改善。

工務處指出，縣府日前並獲得交通部正面回應頭份交流道改善計畫（俗稱頭份第二交流道案），交通部允諾搭配國1五陽高架延伸至頭份市案，南下側車道會優先拓寬，縣府配合計畫新闢聯絡道，將檢討變更都市計畫，爭取併入生活圈道路交通系統建設計畫，分流減少頭份交流道的車流。