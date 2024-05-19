犬貓血液250cc可賣2萬元？ 貓犬血交易平台厥如 致黑市價格浮動

台北市21家獸醫院提供犬貓捐血服務。有議員指出，北市獸醫師公會僅訂有輸血費用，血液價格無收費標準，250cc血液從1萬2000元至2萬元不等，還有人培養血犬、血貓牟利，要求市府與民間合作成立寵物血液媒合平台或血液銀行。

動保處說，擔心交叉感染，沒有收容所能當作捐血平台，會研議和民間合作或以寵物捐血車方式試辦，討論恢復「血犬貓資訊媒合平台」。

北市府統計，截至今年4月底，台北市約有22萬隻犬貓，有270家動物醫院，其中21家提供犬貓捐血服務。議員陳宥丞指出，台北市獸醫師公會訂定診療費用標準，輸血費用1萬元，含採血、配對、輸血監測，但血液費另計沒有標準，市價250cc犬血要1萬2000元、貓血2萬元。

陳宥丞表示，2020年爆發有醫院專門豢養血犬、血貓專門賣血，不僅不人道，還有黑市牟利問題，柯市府當年協助台北市獸醫公會成立「血犬貓資訊媒合平台」，只媒合36件，2022年因前理事長過世，平台資訊不再更新運作。

陳宥丞提到，目前屏東科技大學有自己的寵物血庫，160犬貓捐過寫、救活600隻寵物，若北市府無法取得平台，可建立自己的資料庫，且有許多學術團體願意與北市府配合，可做資源嫁接，既然內湖現在有中繼之家，未來新建動物之家竣工後，可將中繼作為捐血中心營運。

北市動保處長陳英豪坦言，要建立動物血液資料庫，相關技術與背景並非地方政府能處理，還要有中央級的衛生機構，技術層面更廣更難，包括血液安全品質、捐血流程繁雜、血液種類等，光是犬隻就有16種血液、抗原及陰陽之分，配對相當繁雜。