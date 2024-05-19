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北市戶政事務所夜間服務疫後消失難復辦 民政局：北北基桃要同步

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為配合民眾上下班作息，北市曾辦理戶政事務所試辦夜間延時與假日預約結婚登記服務，後來因疫情停辦，議員盼能復辦，民政局表示，會和市長蔣萬安討論，北北基桃一起復辦。圖／聯合報系資料照
為配合民眾上下班作息，北市曾辦理戶政事務所試辦夜間延時與假日預約結婚登記服務，後來因疫情停辦，議員盼能復辦，民政局表示，會和市長蔣萬安討論，北北基桃一起復辦。圖／聯合報系資料照

北市曾辦理戶政事務所試辦夜間延時與假日預約結婚登記服務，後因疫情停辦，疫情解封後至今仍停擺，因為基隆、新北、桃園沒有復辦，若單一縣市復辦，會讓工作人員業務量繁重，執行面不可行。議員直言，夜間延時與假日結婚需求量不低，建議將該案提上北北基桃首長平台研議，民政局允諾，會和市長蔣萬安討論。

議員楊植斗指出，受限民眾生活作息影響，過去北北基桃都曾在各戶政事務所辦理夜間延時與假日預約結婚登記服務，但2021年受疫情影響暫停，就未再辦理，但接獲很多民眾陳情盼能恢復，過去有議員提案，但因戶政服務可跨縣市，市府認為其他縣市若不開放，僅北市開放，工作人員業務恐會暴增，影響服務品質。

楊植斗說，目前台中市戶政事務所有提供延時服務，滿意度也相當高，很多民眾都是5、6時下班再到戶政事務所辦業務也來不及。楊調閱民政局資料發現，北市2020年還有辦理夜間延長服務，當年受理案件就有11萬3千件，假日登記結婚也有2500件以上，希望將此提案放到北北基桃討論，盼同步開放。

民政局長陳永德指出，之前有評估、開會討論，在執行面上不太可行，戶政事務所同仁也有家人、孩子，加上若僅北市開放，但北北基桃民眾可以共同登記，量能會增加很大，業務量暴增，同仁也無法負擔。

陳永德說，會先跟台中詢問辦理狀況，若北市有這樣需求，也會和市長討論，看能否提到基北北桃首長平台研議，單一縣市試辦是不可行的，前提是4縣市要一起試辦。

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