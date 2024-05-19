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開封街水果店翻案成歷史建築 屋主無奈也無力

中央社／ 台北19日電

都市叢林藏古蹟2

過去被認定不具文化資產潛力，今年卻因周遭建物被登錄為歷史建築而翻案，位於台北市開封街上的水果店屋主非常無奈。文化局則考量維護文化資產保存整體性，不得不為。

台北市文化局近年來逐步盤點列冊老屋，其中位於中正區開封街一段的水果店，經文資委員現勘，認定不具文化資產價值潛力，去年2月通過委員會審議解除追蹤。

然而，水果店兩側建物分別在去年9月及10月被登錄為歷史建築，文化局考量街廓同樣都在日治時期的都市更新即京町改築範圍內，加上水果店的樓高、店面面寬、四柱三窗開口形式等構造仍是原貌，以文化資產保存整體性為由，重啟文資審議程序。

去年底至今年初，由不同委員組成的專案小組再度前往會勘，多數認為建物現存的立面語彙可延伸周邊相鄰文化資產，構成連續性街道景觀，進一步形塑街區紋理，建議登錄為歷史建築。

此案第2度進入委員會審議時，屋主袁老闆事先擬好講稿，先以台語為「沒受過什麼教育，不太會講國語」致歉，再請陪同者用國語替他表達訴求，拜託委員不要讓他的房子受到法律限制。

只是多數委員認為，這棟建物應有新的使命，表決通過作為歷史建築保存。

袁老闆說，他本已規劃好退休生活，在水果店被解除列冊追蹤時鬆一口氣，沒想到半年後又要重新來過。他擔心伴隨著文化資產身分而來的義務，像是要蓋回原貌、日常維護責任等，不僅他無力負擔，種種規定也讓他「霧煞煞」，更害怕因為失去開發可能性導致財產價值受損。

袁老闆的擔心並非無來由，因為文化資產保存法去年底三讀通過，將歷史建築納入容積移轉適用對象中，也可以將土地可建築總樓地板面積移轉至其他土地使用，盼提升所有權人保存的誘因，但至今仍無相關辦法及公式可依循。

且根據文化局統計，目前應擬定修復及再利用計畫送審的古蹟及歷史建築中，僅約4成多已走完程序，顯示活化老房子對大多數所有權人來說，不是最急迫的工作。

北市文化局文化資產科長邱稚亘直言，文化資產保存法中既沒有規定所有權人必須寫修復計畫，也沒有規定寫完多久內要落實，所以地方主管機關無法以罰則要求或靠獎勵提升意願，只能仰賴公務員循循善誘，讓屋主心中發揚文化的理想發芽。

對於袁老闆種種擔憂，邱稚亘說，文化資產身分不僅賦予屋主義務，也有相對應的權利，像是容積移轉、房屋稅及地價稅減免、免徵遺產稅等，文化局也會補助修復所需經費、協助管理維護計畫撰寫。

他指出，文資法不是大部分民眾日常會接觸到的法規，法律文字生硬也無法具體教導該如何修、要怎麼維護，因此台北市已成立文化資產輔導平台，由文資專家、建築師、法律顧問等組成團隊，直接向屋主提供說明及協助。

邱稚亘說明，博愛路與開封街口是日治大正年間都市改正計畫的保存實例，袁老闆的房屋縱然有部分改建，但格局仍是原始形式，能呼應到當時街區改正的精神。

他表示，隨著街口角屋及這棟建物另一側被登錄為歷史建築，若獨留中間，未來無論文化資產修復或活化都會可能遇到困難，所以委員審議時考慮的就並不只是建物本身歷史多輝煌、多有價值。

文化局 文化資產 歷史建築

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