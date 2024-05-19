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北市保存老屋打開時光隧道 衡陽路重返榮町風華

中央社／ 台北19日電

都市叢林藏古蹟1

從公園號酸梅湯升格市定古蹟開始，四散在衡陽路的日治時期市區改正建物，逐漸被發掘、提報並指定為文化資產，通往「台北銀座」榮町的時光隧道正在成形。

以台北府城北門為起點，沿著博愛路探訪城中，迎面而來的三角屋在日治時期為「東京堂時計店」，因地點深具意義，與後排的4號、6號、8號店屋皆已被指定為市定古蹟，周遭還圍繞著台北工場、台北郵局、撫臺街洋樓等古蹟。

再往前走，就從京町進入榮町。停在台北市第一家百貨公司「菊元百貨店」前，望眼所及便是百年前日本皇太子裕仁曾造訪、形塑總督府入口意象的衡陽路。

「榮町在日本時代是台北城最繁華的地段，這裡又是榮町最重要的街口之一」，談及位於重慶南路與衡陽路轉角的老房子，謙順行代表人杜恒誼想起的不只是保存古蹟的過程，或它作為起家厝的意義，更是老父親諄諄教誨，和當時勤懇、守信的社會風氣。

杜恒誼拿出照片如數家珍，市定古蹟「衡陽路17號及重慶南路1段119號店屋」建於1912年，當時因為皇太子裕仁計畫造訪台灣，所以整個街區進行現代化的改建，「你看，當時裕仁的馬車進出總督府都在這個街口。」

經歷西尾商店、福田商會等重要商號使用，這棟三角窗在1950年代易主，謙順行創辦人杜萬全看上它的地理位置，以及榮町象徵的傳承及開創精神，花費畢生積蓄買下它，並在門口留下珍貴全家福。

走入百年古蹟，通往二樓的樓梯乘載一世紀以來、數代企業家的艱苦與犯難，至今屹立不搖。三樓窗邊則是杜恒誼童年最喜歡的秘密基地，現在成為租客theHive Taipei精心營造保留靜謐的共享辦公室一隅。

起家厝準備展開修復工程，杜恒誼找來專於古蹟修復的呂大吉建築師團隊，為了把原汁原味的「唐破風」做回來，不惜將日本工匠請到台灣，即便須耗費新台幣數千萬元，仍堅持用最穩固的工法修回百年前舊貌，期盼這棟文化資產未來維持店屋使用，同時持續彰顯榮町的都市現代化發展、商業創新及生生不息。

那年皇太子停留的街口，僅存尚未改建的轉角還有辻利茶舖，也就是現在的星巴克重慶門市。「衡陽路17號及重慶南路1段119號店屋」確定將卸下隨時光流轉疊加在外的濃妝後，這個街口能否重返紅磚舊貌的想像，屢屢在歷史迷與文化工作者心頭騷動。

據了解，辻利茶舖屋主受到「衡陽路17號及重慶南路1段119號店屋」以文資身分保存的正面影響，已決定主動申請指定為古蹟，文化局將邀集文資委員進行現勘，再進入後續審議程序，而地方人士無不期盼能順利通過，增添觀光亮點並彰顯城中歷史底蘊。

截至今年5月為止，短短500公尺的衡陽路上已有12棟市定古蹟、2棟歷史建築，每一處的發展都可追溯回大正年間市區改正，成為都市計畫的濫觴，各自在歷史洪流中沿著不同軌跡長出特色與紋理，最後殊途同歸。

例如，日治時期經營「和泉時計店」商號的58號店屋，建築風格模仿西洋形式，以磚、木混合鋼筋混凝土形式打造，還將「時計塔」元素融入其中，相較兩側建物高聳的塔樓至今完整可見。

衡陽路58號店屋在戰後易主，改由全祥茶莊經營，接著在去年與兩側共4棟建築的屋主整合意願，一同申請指定為市定古蹟，傳為地方佳話。

此外，曾為「奧野商店」的92號店屋，外觀還可見到刻著商號標誌的牌樓屹立百年，建物所有權人透露，為了避免老房子內外受到不必要的影響，他數十年來都拒絕出租，才讓立面豐富且極具特色的裝飾保存至今，完整性讓委員特別稱讚「至為難得」，同意指定為市定古蹟。

台北市文化局長蔡詩萍說，台北老城區裡許多建築在近年來被賦予古蹟或歷史建築身分，文化局希望維護住街廓的歷史氛圍，同時透過觀光休閒活動注入新的生命，甚至引導新建案在立面融入歷史要素，讓城中展現不同面貌，「這是個很理想的未來，真的不容易。」

古蹟 文化資產 歷史建築

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