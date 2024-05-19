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食安問題頻傳 新北衛生稽查人力將擴編員額

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
衛生稽查人員工作繁重，新北市將擴編員額。本報資料照片
衛生稽查人員工作繁重，新北市將擴編員額。本報資料照片

食安事件頻傳，但全國各地稽查人力嚴重不足，新北市目前編制稽查人力56人，實際只有46人，新北市衛生局近期已經補了4人，但50人要面對新北市29區、400萬人食安問題，仍難以應付。新北市衛生局長陳潤秋表示，目前已爭取擴編員額至63人，因人員調度涉及公務人員晉用較複雜，會全力將人補滿。她也坦言，稽查人員確實負擔大，市府持續從食品業者的教育訓練、輔導與公權力介入三層次，全力守護新北食安。

雙北近期發生多起包括寶林茶室、藏壽司、蘇丹紅等食安事件，但稽查人員除了食安稽查，還要負責藥品、化妝品等品項稽查，工作繁重，新北市目前56名編制人員，實際卻只有46人，2023年稽查人員年離職率約為17.8%。

民進黨新北市議員陳乃瑜指出，新北稽查人員離職率高，她質疑新北是否是血汗公部門，才會留不住人才，人力不足的後果，就是民眾要承擔。

陳潤秋說，市府非常重視員工留才，也做了很多努力，在稽查人員培訓，還會有學長帶領作業，日前已經新聘4名人員，市長侯友宜也協助爭取到擴增員額制64人，只是目前公家機關人員晉用制度複雜，如果稽查人員調職，除非能從其他縣市人力調度，否則就需要等到下一次考試分發。

陳潤秋表示，光靠稽查人員確實不足，新北透過源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任與全民監督食安的「食安五環」全面推動。

其中業者教育訓練會是第一層，如果無法改善，就會有外部專家學者介入輔導，最後就會由公權力介入透過定期與不定期，全面守護民眾食安。

綠營議員包括張維倩、張錦豪、廖宜琨、陳乃瑜等人過去不斷要求新北成立「食安處」專責單位，陳潤秋表示，數年前市府確實有請來專家學者評估，但食安問題牽涉廣泛，除食品稽查，還有教育局營養午餐、農業局源頭農產與經發局工廠管理等議題，專家認為反而容易面臨跨局處問題。

陳潤秋表示，對於食安部分，市府已成立府級的「食安事件平台」，由祕書長主導，跨局處統合，會比衛生局轄下的食安處更能全面兼顧食安問題。

陳乃瑜也指出，新北市食安五環，其中的餐飲衛生管理評核，衛生局網站目前650餘家，但她詳細檢視大部分都是連鎖餐飲業者，缺乏小型餐飲店，質疑涵蓋面不夠廣。

陳潤秋說，餐飲評核除希望業者自行揭露相關食材來源外，還要靠稽查，因為連鎖餐飲業者餐廳非常多，在人力有限情況下，才會較多針對這些高風險業者，希望把錢花在刀口上。

衛生局 食安

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