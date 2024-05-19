柯挺謝抗罷免 盡在不言中

民眾黨主席柯文哲曾說罷謝不具正當性，昨天到基隆再大讚謝施政非常努力，尤其在民眾黨籍副市長邱佩琳協助下，打造有愛城市有成，送暖給深陷罷免案的謝市長，「藍白合」抗罷免意味濃；至於黃珊珊宣誓民眾黨要在基隆扎根，實則看重基隆是雙北生活圈，厚植未來角逐北市的影響力。

因東岸商場轉租微風爆發爭議，基市府與NET互告風波延燒，甚至演變成市長罷免案，已通過第一階段，11日起展開第二階段連署，拆樑行動小組喊出要在7月前連署5萬份，衝破3萬792人門檻，期能進入第三階段進入實質投票。

2022年基隆市長選舉，謝國樑拿下52%得票數，蔡適應39%，民眾黨這屆議員選舉雖全軍覆沒，但邱佩琳是民眾黨，從得票數及市府資源，白色力量政壇估仍近一成實力，恐成左右罷免案成立與否及未來投票關鍵。

謝國樑5月起找民眾黨前發言人楊寶楨當政策大使，雖說是看中楊寶楨兒少及網路上的能力專長，但被解讀為化解小草，降低年輕人投入罷免連署。

謝在地方撒下藍白合氛圍，近日已見發酵，有的人因此打退堂鼓。拆樑行動成員與志工有部分是民眾黨小草，互動關係微妙。

從昨天民眾黨主席帶著黃國昌等多位立委挺基隆的陣仗，民眾黨除了在基隆插旗，也對謝國樑送暖，兩黨互動熱絡，不僅市府團隊「藍白合」，民代聯合對抗罷免更在不言中。

前國民黨資深議員呂美玲、國民黨前議長宋瑋莉兩位議員都現身，地方政壇藍白勢力也你濃我濃。

基隆市有10萬通勤族在雙北上班就學，黃珊珊選基隆當責任區，不無布局參選台北市實力的提升，藍白在政治上也是各有盤算。