聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯挺謝抗罷免 盡在不言中

聯合報／ 本報記者游明煌

民眾黨主席柯文哲曾說罷謝不具正當性，昨天到基隆再大讚謝施政非常努力，尤其在民眾黨籍副市長邱佩琳協助下，打造有愛城市有成，送暖給深陷罷免案的謝市長，「藍白合」抗罷免意味濃；至於黃珊珊宣誓民眾黨要在基隆扎根，實則看重基隆是雙北生活圈，厚植未來角逐北市的影響力。

因東岸商場轉租微風爆發爭議，基市府與NET互告風波延燒，甚至演變成市長罷免案，已通過第一階段，11日起展開第二階段連署，拆樑行動小組喊出要在7月前連署5萬份，衝破3萬792人門檻，期能進入第三階段進入實質投票。

2022年基隆市長選舉，謝國樑拿下52%得票數，蔡適應39%，民眾黨這屆議員選舉雖全軍覆沒，但邱佩琳是民眾黨，從得票數及市府資源，白色力量政壇估仍近一成實力，恐成左右罷免案成立與否及未來投票關鍵。

謝國樑5月起找民眾黨前發言人楊寶楨當政策大使，雖說是看中楊寶楨兒少及網路上的能力專長，但被解讀為化解小草，降低年輕人投入罷免連署。

謝在地方撒下藍白合氛圍，近日已見發酵，有的人因此打退堂鼓。拆樑行動成員與志工有部分是民眾黨小草，互動關係微妙。

從昨天民眾黨主席帶著黃國昌等多位立委挺基隆的陣仗，民眾黨除了在基隆插旗，也對謝國樑送暖，兩黨互動熱絡，不僅市府團隊「藍白合」，民代聯合對抗罷免更在不言中。

前國民黨資深議員呂美玲、國民黨前議長宋瑋莉兩位議員都現身，地方政壇藍白勢力也你濃我濃。

基隆市有10萬通勤族在雙北上班就學，黃珊珊選基隆當責任區，不無布局參選台北市實力的提升，藍白在政治上也是各有盤算。

民眾黨 藍白合

延伸閱讀

四接爭議彭啟明將親拜訪 謝國樑：熱情接待、深度討論

【即時短評】謝國樑陷罷免案 柯文哲「藍白合」助拳力抗？

四接將納地方意見 準環境部長彭啟明：親自拜會謝國樑

影／談基隆就只想到電動機車？ 謝國樑：我也不想這樣

相關新聞

先嗇宮270尊神將遶境 挑戰金氏紀錄

新北三重先嗇宮今年建宮270年，本月25日起至6月2日將展開為期9天的神農大帝盛典，今年把現代科技融合傳統文化，將神農故...

充換電站缺失 只能勸導無法罰

台北市現有389處營利型電動機車充換電站，由北市產發局依營利電動車充換電站設規範管理業者，但議員發現業者頻頻出現缺失，市...

免費公共溫泉池 湯補不滿惹怨

台北市共計5處免費公共溫泉浴池、泡腳池，但有的浴池溫泉水一直無法補滿，還有泉水外流，甚至幾十年來私有溫泉的管線混亂，也影...

板橋沒心衛中心 議員要求增設

因應精神衛生法修正案年底上路，中央補助各縣市設置社區心理衛生中心，但新北市人口最多的板橋區，仍未設任何據點，目前僅新店、...

高二生被揍骨折 霸凌者還想提告

新北校園割喉案引發霸凌問題，又傳出某高中高二生在上廁所時，不滿被另名學生潑水，竟掐對方脖子，還4度揮拳造成對方骨折，但雙...

柯挺謝抗罷免 盡在不言中

民眾黨主席柯文哲曾說罷謝不具正當性，昨天到基隆再大讚謝施政非常努力，尤其在民眾黨籍副市長邱佩琳協助下，打造有愛城市有成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。