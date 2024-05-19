黃珊珊扎根基隆 柯文哲、謝國樑站台

民眾黨不分區立委黃珊珊昨天成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚同台的國民黨基隆市長謝國樑施政非常努力，打造基隆為有愛的城市。謝國樑表示，會與黃珊珊密切合作。值此罷謝行動進入第二階段連署時刻，拆樑行動成員到場要遞宣傳單給謝市長被拉開，引起一陣騷動。

柯文哲說，基隆在謝市長的努力之下，打造一個有愛城市，最近副市長邱佩琳也打造全台第一名的公車亭，從小地方開始進步。柯大讚謝國樑施政非常努力，改善基隆和台北的交通，包括爭取台鐵直達車停靠南港，並在八堵設轉運接駁。

柯文哲並表示，黃珊珊和基隆很有淵源，大學畢業就來基隆當了6年的法律服務，爭取做為她的責任區，未來一定會做得特別好，解決民眾每天面對的問題。

「民眾黨在基隆扎根從現在開始」，黃珊珊說，30年來基隆變化真的不大，基隆是一個美麗的海洋城市，但受了非常多的限制，真正的進步是謝市長上任後才慢慢看到。

黃珊珊指出，基隆有很多中央的單位，尤其是漁港、海港都是中央控制，這城市沒有辦法發展，中央要負很大責任，下周一立法院會審議財政收支劃分法，地方要有充足的財源才能建設，基隆愈來愈沒落，基隆港每年有60萬人次的郵輪客，但下船就跑去故宮，沒留在基隆觀光，她要把中央的資源帶給基隆，這是她的責任。

市長謝國樑則表示，邱佩琳是以民眾黨員身分加入市府團隊，努力爭取很多企業認養公車亭，打造出基隆的特色，他要打造最有愛的城市，雙方的合作密不可分。拆樑行動成員到現場舉罷免旗幟，並有一女拿宣傳單要遞給謝市長，被旁邊的人阻擋，警方拉離現場。