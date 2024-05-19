高二生被揍骨折 霸凌者還想提告

新北校園割喉案引發霸凌問題，又傳出某高中高二生在上廁所時，不滿被另名學生潑水，竟掐對方脖子，還4度揮拳造成對方骨折，但雙方仍在同一班，校方僅說是惡作劇起衝突，未見處理，甚至打人學生家長還要告被打學生，家長控訴「難道要變成割頸案2.0才要重視嗎？」校方則說，是學生惡作劇才起衝突。教育局表示，依規定不能強制轉班。

讀者向本報投訴，就讀時雨高中的R生去年12月中旬上廁所時，突被K生潑水，26日晚上，R生發現K生在宿舍內上廁所，就趁機潑水回去，沒想到K生對此不爽，上完廁所衝出來反擊，掐R生脖子壓在床上，R生為了掙脫，用手向後抓著K生的頭髮逼對方鬆手，沒想到K生繼續揮拳4次攻擊R生的頭部跟鼻子，導致R生的鼻子骨折，當場血流不止，身上衣服跟床單都沾滿血跡。

學校得知後，事發當下叫K生寫行為自述表反省，後續也請雙方家長到校了解狀況，經醫院驗傷，R生的頭部鈍傷、鼻骨斷裂、嘴唇撕裂傷，由於受傷程度遠超過學校告知情形，R生家長決定對K生提告。

原本校方有意協調雙方和解，不料4月23日接獲警方通知做筆錄才知道，K生家長竟對R生提告，認為R生扯K生的頭髮構成傷害。

投訴家長認為，這是霸凌者對受害者提告，也質疑事發後學校沒有積極處理，甚至想「搓湯圓」，還讓施暴學生繼續與被害者同班，學生當手動手若持利器，不就又一樁割頸？

校方回應，該案是學生間惡作劇衍生的不當行為，事後動手學生有道歉，不能強制學生轉班。教育局表示，會持續追蹤學校處理並要求檢討嚴辦，不論公私立學校都一樣，根據教育部規定，不能強制學生轉班，需尊重意願，減低雙方互動機會；必要時，得施予抽離或個別教學、輔導，或暫時將當事人安置到其他班級或協助當事人依法定程序轉班。