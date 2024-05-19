板橋沒心衛中心 議員要求增設

因應精神衛生法修正案年底上路，中央補助各縣市設置社區心理衛生中心，但新北市人口最多的板橋區，仍未設任何據點，目前僅新店、中和、林口、新莊，且今年將新增的兩處是在蘆洲和淡水區，議員要求板橋也該設置。衛生局長陳潤秋允諾，目前規畫衛生所搬遷至板橋府中地區後，隨新衛生所設置。

市議員戴瑋姍指出，衛生局預計今年要設置到6處，至明年會增到7處，但今年新增的兩處是在蘆洲與淡水，而人口最多的板橋及大海山地區，仍未見任何規畫。她認為，衛生局預定的第7處應設在板橋。

市議員林國春說，市府既然有相關規畫，可以選擇在聯合醫院板橋院區，讓民眾可以就近看診，有些民眾想尋求警政署或是警局的正常途徑協助，但擔心被標籤，怕會被認為跟別人不一樣，就會不敢就醫，問題愈來愈嚴重，既然有資源非常樂見其成，但建議可以跟一般門診合作，就醫會更方便。

陳潤秋表示，將會在板橋設置社區心理衛生中心，目前規畫配合醫療園區改建，待2026年衛生所搬遷至府中地區後，將隨新的板橋衛生所設置社區心理衛生中心。

衛生局表示，社區心衛中心選址以人口多的地方為優先，新北市依據行政院核定計畫今年將達到6處，明年將達7處目標。板橋區地狹人稠，目前已找到增設地點，將於2026年設立，衛生局將持續爭取用地及整修經費。

衛生局說明，新北市社區心衛中心雖是依據計畫逐年開設的，但一直是涵蓋全市各區提供服務。今年1到4月即對全市超過7000位有心理困擾的民眾，提供超過3萬8000次的直接服務。社安網計畫人才需求非常大，衛生局持續積極召募人力，提供更多在地心理健康識能教育、心理諮商及關懷訪視服務。