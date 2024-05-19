免費公共溫泉池 湯補不滿惹怨

台北市共計5處免費公共溫泉浴池、泡腳池，但有的浴池溫泉水一直無法補滿，還有泉水外流，甚至幾十年來私有溫泉的管線混亂，也影響公共池，議員呼籲市府加強改善，不能免費就隨便。產發局表示，若發現外漏管線為私設，將依法拆除，北水處未來將鋪公共管線。

議員陳怡君表示，5處免費公共浴池，分別是泡腳池的冷水坑公共溫泉浴池、前山公園男、女公共浴池、泉源公園泡腳池園區、復興公園泡腳池園區、硫磺谷泡腳池園區。

當中又以前山公園最為搶手，水源來自中山樓原湯。陳怡君說，前山公園浴池女湯部分，溫泉水一直無法補滿，導致將近20位長輩擠在3坪大的浴池泡澡，不僅前胸貼後背尷尬，也無法伸展身體，有時還會因為溫泉源頭水量不足關閉。

陳怡君也接到民眾投訴，指中山樓前的水管不斷冒出溫泉水，即便關上止水閥仍外流，相當浪費。此外，北投泉源公園溫泉泡腳池受到0403地震影響暫停開放，建議民眾改到復興公園，但是原本3池變成一池，民眾只能敗興而歸。

產發局回應，赴外流的溫泉水管處現勘，發現並非前山公園湯屋溫泉管線，但為避免水資源浪費先補救，中山樓溫泉區過去無溫泉取供事業，幾十年來私有溫泉管線混亂，因此在今年5月9日批准由自來水處於該地成立白磺溫泉以及青磺溫泉取供事業。

產發局表示，北水處預計2025、2026年鋪設公共管線，2027年開放民眾申請，屆時私設管線都將拆除。另外，針對復興公園泡腳池，也會請專業技師針對異常降溫的溫泉井調查。