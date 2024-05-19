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充換電站缺失 只能勸導無法罰

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市現有389處營利型電動機車換電站，議員發現充換電站滅火器檢查「NG」，但沒有馬上更換。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
台北市現有389處營利型電動機車換電站，議員發現充換電站滅火器檢查「NG」，但沒有馬上更換。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

北市現有389處營利型電動機車充換電站，由北市產發局依營利電動車充換電站設規範管理業者，但議員發現業者頻頻出現缺失，市府也只能勸導，無法可罰，接連發現滅火器檢查紀錄疑似造假、逾期，甚至未設滅火器。北市產發局長陳俊安表示，6月將與學者專家討論，研議是否訂自治條例。

議員鍾佩玲發現，一家充換電站的滅火器自我檢查表，2月28日去看只有1次自主檢查紀錄，但不到2周後去拍，竟1至3月的紀錄都有了，是不是造假？而且3月的檢查是註明「NG」，但4月17日才去更換。另外還有一家業者的滅火器，超過3年沒有檢查性能。

鍾佩玲還說，甚至還有充換電站沒有設滅火器，一旦發生火警，不堪設想，高雄市曾發生加油站旁的換電站火警，是靠加油站員工以滅火器滅火，才未釀災。

議員陳宥丞指出，還有設置在民宅、公寓大廈的營利型充換電站，安全管理的主責機關是產發局，如何規範業者，也是沒有任何法律強制手段。至於「非營利型」的充換電站，從產發局問到核發使照的建管處，再到檢驗消防設備的消防局，都沒有相關單位負責安全檢視。

議員黃瀞瑩指出，2020年內湖一處囤放電池的貨櫃屋火警，火勢一發不可收拾，但4年過去了，產發局依舊沒辦法掌握這類儲能貨櫃屋的確切數量、地點、擁有者，讓台北市鋰電池處於無法可管、無人可理尷尬狀態。

陳俊安直言，雖然北市依營利電動車充換電站規範業者，但上個月和消防局討論後，認為仍可再精進，6月會邀請學者專家依現有規範討論是否增修，若需要與時俱進，朝法治化走，就會研議訂定自治條例。 至於若充換電站有重大違失，若是用電場所，最重廢止用電。

產發局表示，營利型電動機車換電站，業者每年應定期檢視消防滅火器效期，如屬用電場所需提交電力設備定期檢測紀錄總表至產發局，確保充換電站電力設備及線路安全。

北市 議員 電動機車

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