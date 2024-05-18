快訊

113會考／民眾黨遊行地點近成功高中考場引考生憂心 國教署回應

新北泰山命案凶嫌死者皆志願役…男失控掐死女友 憲指部回應

台南多處停電！奇美博物館、東區購物中心一片黑 影響範圍及戶數待查

捷運萬大線土城高架段流標 雙北將檢討原因再招標

中央社／ 新北18日電

捷運萬大線土城高架段標，16日流標，台北市府捷運局將檢討預算後重新招標；新北市捷運局今天表示，將與北市捷運局進一步檢討流標原因、市場行情後，再上網招標、期望能決標。

台北市府捷運工程局16日以新聞稿表示，北市捷運局施工的萬大線（新北稱捷運土城樹林線）第二期工程，CQ880B區段標土城段工程，16日開標，因無廠商投標而流標。

新北捷運局說，捷運土城樹林線（萬大線2期）招標，原先拆分為CQ890樹林段與CQ880土城段2個土建區段標。其中樹林段歷經5次流標，終於在2022年8月以180億餘元標出，但施工困難的CQ880土城段，包含高架段與工程較複雜的地下段，先歷經4次流標。

為順利招標，台北市府捷運局又拆為地下段CQ880A區段標，及高架段CQ880B區段標。其中，CQ880A區段標歷經4次流標，在去年12月以115億餘元決標。CQ880B區段標（土城高架段），工程內容包含土建及水電環控工程，今年3月29日公告招標，於5月16日開標，招標預算約107餘億元，是拆開招標後，第一次流標。

台北市捷運局二工處說，受營建市場有多件大型工程同時推出，廠商承攬能力趨於飽和，且近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及國際局勢影響下，造成勞工短缺、工資與大宗材料價格飆漲，與對未來風險不確定性等多項不利因素，影響廠商投標意願。

對於土城高架區段標（CQ880B）於16日流標，新北捷運局會再與負責招標的台北市捷運局，進一步檢討流標原因、市場行情等因素後，將再度上網招標。

新北捷運局說，提送修正財務計畫期間，以採取保留決標方式，同步作業縮短時程，期能早日決標、早日全線動工，與中和新蘆線迴龍站相接。

捷運 萬大線

延伸閱讀

基隆生命典藏館2次流標 減項改採價格標

東豐快「隧道標」流標 中市府：多家領標未達法定3家

新北三峽印刷工廠大火2人送醫 周邊土城、新莊、板橋聞到臭味

新竹關埔國小體育館流標家長怨 市府：持續檢討

相關新聞

全民瘋文創 新北青年局將帶8組團隊飛南韓增加曝光度

台灣青年文創能量蓬勃，為讓創作者有更多曝光機會，新北青年局推動首屆「青年海外參展計畫」，將帶領8組團隊飛往南韓參加韓國手...

蔣萬安參訪東京巨蛋聚焦公安防災疏散 館方給建議了

台北市長蔣萬安東京出訪，昨天率團參訪東京巨蛋，也聚焦公共安全與防災疏散演練，在參訪過程中聽取簡報。今天是第4天，一行人上...

三重先嗇宮找全台270尊神像遶境 挑戰金氏世界紀錄

新北三重先嗇宮今年建宮270年，本月25日起至6月2日將展開為期9天的神農大帝盛典。今年將現代科技融合傳統文化，運用30...

三重車行地下道湧水封閉施工 民代盼照明、引道設計一併改善

新北市三重區力行路地下道因地下水豐沛，水位上漲時湧出路面影響通行，養工處5月20日至29日進行施工改善，屆時將分段封閉力...

電動車換電站滅火器缺失 議員曝北市府只有這招「勸導」

台北市現有389處營利型電動機車換電站，由北市產發局依營利電動車充換電站設置規範管理業者，但議員發現業者頻頻出現缺失，市...

泉源外流免費泡湯補不滿？北市：私設管線未來拆除

台北市共計5處免費公共溫泉浴池、泡腳池，卻被市議員發現，不是溫泉水無法補滿或泉水外流，就連原本3池的泡腳池也變成一池，呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。