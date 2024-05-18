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全民瘋文創 新北青年局將帶8組團隊飛南韓增加曝光度

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北青年局推動首屆「青年海外參展計畫」，將帶領8組團隊飛往南韓參加韓國手創展及釜山插畫展。圖為2019年手創展。圖／新北市青年局提供
新北青年局推動首屆「青年海外參展計畫」，將帶領8組團隊飛往南韓參加韓國手創展及釜山插畫展。圖為2019年手創展。圖／新北市青年局提供

台灣青年文創能量蓬勃，為讓創作者有更多曝光機會，新北青年局推動首屆「青年海外參展計畫」，將帶領8組團隊飛往南韓參加韓國手創展及釜山插畫展。青年局長邱兆梅表示，台灣文創商品在日韓有競爭力，且日韓也喜歡台灣的商品跟文化創意，原本也有關注馬來西亞跟泰國，但台灣價格對當地太高，沒有競爭力。

此次計畫中，先審查初選15組團隊，再由青職基地以市集模式，讓團隊「設攤」，向評審介紹產品及品牌精神，讓消費者願意購買甚至變成粉絲，最終錄取8組團隊，將提供參展輔導、展位補助、翻譯、金流系統，支援、協助藝文創業者優化展品與定價。

為何是選南韓？青年局表示，經多方評估後，最終選定南韓，南韓展會的展場型態、規模及成本上，很適合青年品牌試水溫。其中，韓國手創展去年超過50家海外團體參與，釜山插畫展是南韓南方最大的插畫展會，也是畫廊、插畫家與專業藝術經紀交流平台。

入選品牌「麥考艾裘」在閩南語中諧音為「不要哭、要笑」，象徵樂觀正面的生活態度。雖然是簡單的插畫故事，但風格簡潔有力，沒有繁複的顏色跟線條，依然幽默、富有情感，不用語言翻譯就能理解。

另一入選品牌「初泥」，希望打造有溫度的水泥工藝，將質地細緻、含水量高的台灣水庫淤泥再造水泥，再以獨特的調色技法，塑造成有溫度的特色盆器，也讓廢料有嶄新樣貌，成為生活中美好溫暖的裝飾品。

「麥考艾裘」設計師Kevin說，非常期待這次出國參展，若可以看到國外消費者對作品的喜愛，就非常值得。也希望創作理念能無國界傳達，參展結束也會觀察反饋，是否有達到當初預期，再以此修正。

新北青年局推動首屆「青年海外參展計畫」，將帶領8組團隊飛往南韓參加韓國手創展及釜山插畫展。圖為2019年手創展。圖／新北市青年局提供
新北青年局推動首屆「青年海外參展計畫」，將帶領8組團隊飛往南韓參加韓國手創展及釜山插畫展。圖為2019年手創展。圖／新北市青年局提供
入選品牌「初泥」，將質地細緻、含水量高的台灣水庫淤泥再造水泥，再以獨特的調色技法，塑造成有溫度的特色盆器，也讓廢料有嶄新樣貌。圖／新北市青年局提供
入選品牌「初泥」，將質地細緻、含水量高的台灣水庫淤泥再造水泥，再以獨特的調色技法，塑造成有溫度的特色盆器，也讓廢料有嶄新樣貌。圖／新北市青年局提供
入選品牌「麥考艾裘」雖然是簡單的插畫故事，但風格簡潔有力，沒有繁複的顏色跟線條，依然幽默、富有情感，不用語言翻譯就能理解。圖／新北市青年局提供
入選品牌「麥考艾裘」雖然是簡單的插畫故事，但風格簡潔有力，沒有繁複的顏色跟線條，依然幽默、富有情感，不用語言翻譯就能理解。圖／新北市青年局提供
入選品牌「初泥」，將質地細緻、含水量高的台灣水庫淤泥再造水泥，再以獨特的調色技法，塑造成有溫度的特色盆器，也讓廢料有嶄新樣貌。圖／新北市青年局提供
入選品牌「初泥」，將質地細緻、含水量高的台灣水庫淤泥再造水泥，再以獨特的調色技法，塑造成有溫度的特色盆器，也讓廢料有嶄新樣貌。圖／新北市青年局提供
入選品牌「麥考艾裘」雖然是簡單的插畫故事，但風格簡潔有力，沒有繁複的顏色跟線條，依然幽默、富有情感，不用語言翻譯就能理解。圖／新北市青年局提供
入選品牌「麥考艾裘」雖然是簡單的插畫故事，但風格簡潔有力，沒有繁複的顏色跟線條，依然幽默、富有情感，不用語言翻譯就能理解。圖／新北市青年局提供

南韓 文創 青年

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