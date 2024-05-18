蔣萬安參訪東京巨蛋聚焦公安防災疏散 館方給建議了

台北市長蔣萬安東京出訪，昨天率團參訪東京巨蛋，也聚焦公共安全與防災疏散演練，在參訪過程中聽取簡報。今天是第4天，一行人上午前往東京晴空塔，為首次與寧夏夜市合作的台灣祭活動宣傳行銷，並逛攤位，還點評說這裡的酥炸魷魚與炸芋丸口感確實是台灣的味道。蔣萬安預計搭乘今天中華航空CI9223班機返台。

台灣祭的主辦單位也介紹，銷量最好的是炸雞排、珍奶攤位也大排長龍。蔣萬安也進到一個攤位，親手現做一份蚵仔煎，他表示，自己的拿手菜有三杯雞、珍珠丸子、爆炒三鮮，但做蚵仔煎是第一次，旁邊的師傅也教他訣竅，讓他快速掌握蚵仔煎的關鍵，就在於翻面不能散、煎得脆而不焦。

前往台灣祭前，蔣萬安也參拜了東京媽祖廟，廟方與僑界人士紛紛介紹此地作為地方信仰中心，尤其是考前許願、百分百考上的靈驗也吸引日本民眾前來參拜祈願。蔣萬安在參拜後表示，東京媽祖廟提供僑胞朋友重要的心靈寄托，感謝廟方的努力，也祈求四時無災、國泰民安。

蔣萬安昨天赴東京巨蛋參訪取經，由社長長剛勤親自接待，除關心東京巨蛋的營運管理及未來發展，蔣萬安針對大型活動或賽事的安全管理、危機應變機制等議題，向東京巨蛋取經。

蔣萬安表示，東京巨蛋與台北大巨蛋有許多共通點，在管理與發展上，有許多值得台北市政府借鏡之處。東京巨蛋館方，也向蔣萬安一行詳細介紹東京巨蛋場館，包括東京巨蛋作為棒球賽和音樂會等不同用途時，依據不同規模和人數安排的不同逃生路線，並說明東京巨蛋透過數次升級更新，讓場館從1988年至今歷久彌新，如將照明改為LED、增加家庭席和團體席、增設電視牆等。