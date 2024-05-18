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三重先嗇宮找全台270尊神像遶境 挑戰金氏世界紀錄
新北三重先嗇宮今年建宮270年，本月25日起至6月2日將展開為期9天的神農大帝盛典。今年將現代科技融合傳統文化，運用300架無人機，配合絢麗煙火、和雷射特效，將神農故事呈現在空中。先嗇宮表示，今年遶境活動更從全台找來270尊神將踩街遶境，場面盛大，屆時更將挑戰金氏世界紀錄。
神農文化祭慶典在今年邁入第24年，先嗇宮董事長李乾龍表示，今年系列活動將在5月25日晚間辦開幕式表演，6月1日及6月2日將加演2場。除了歌仔戲劇團演出、三獻禮等活動外，今年首次加入無人機，運用300架無人機編隊，配合絢麗煙火、燈光和雷射特效，結合人力與科技展演「敘神農」，將帶領民眾穿越時空，從空中欣賞古老的神話傳說。
「我們從全台灣找來這些神將！」李乾龍表示，為恭祝神農大帝萬壽聖辰及建宮270年，今年遶境活動找來270尊神將遶境，是一項新的創舉，遶境後金氏紀錄也會派人來做創金氏紀錄認證。
李乾龍表示，今年來找來知名五大總舖師舉行6回合的「神農祀酒御宴」盛宴，將依循古禮方式，並恭迎全台30家宮廟主神為御宴主賓，及邀集31位名詩人創作「詠贊神農」詩詞，另也邀請著名「瑪大藝術恆舞集」原住民歌舞表演。
三重區長王坤南表示，先嗇宮是三重區唯一的市定古蹟，感謝廟方致力於弘揚傳統文化與社會公益。今年神農文化祭慶典十分精彩，同時也展出老照片說故事展，彙集三重近達百年來的開發歷史與沿革照片，要讓民眾一同感受三重著名宗教活動的魅力。
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