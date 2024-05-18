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三重車行地下道湧水封閉施工 民代盼照明、引道設計一併改善

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市養工處5月20日至29日進行三重力行路地下道滲水問題改善，屆時將分段封閉力行路往大勇街及力行路往永福街方向汽車道。記者李定宇／攝影
新北市養工處5月20日至29日進行三重力行路地下道滲水問題改善，屆時將分段封閉力行路往大勇街及力行路往永福街方向汽車道。記者李定宇／攝影

新北市三重區力行路地下道因地下水豐沛，水位上漲時湧出路面影響通行，養工處5月20日至29日進行施工改善，屆時將分段封閉力行路往大勇街及力行路往永福街方向汽車道，僅開放公車通行。議員顏蔚慈表示，力行路地下道每日通行流量非常大，除水位問題，照明不足及機車引道設計問題導致險象環生，都希望市府能一併改善。

養工處表示，三重區力行路地下道地下水位高度與路面相同，地下水常在降雨後上升湧出路面，經試挖確認湧水點後，排定此次湧水改善工程，以保障用路人安全及提昇用路品質。封閉期間公車將依現場義交指揮引導改由對向車道輪放通行，其餘車輛請提早改由忠孝路、自強路及三和路通行，以減少交通壅塞情形。

養工處說明，工程施工期間將於5月20日至24日進行，先封閉力行路往大勇街方向汽車道；力行路往永福街方向5月25日至29日進行。由於工程包括AC鋪面刨除、導水管埋設及混凝土灌漿等工項，且混凝土澆置完成後需進行養護作業以提高材料強度，因此施工期間將全天封閉汽車道。

新北市議員顏蔚慈表示，力行路地下道是重要交通幹道，每日通行流量非常大，除了水位問題，照明不足及機車引道的設計問題更導致險象環生，這些都希望市府能一併改善。

養工處指出，為降低尖峰時間交通壅塞情形，一般車輛請依改道告示牌面指示提前改由忠孝路、自強路及三和路通行，公車雖不受影響，仍須依義交指揮引導通行。施工期間用路人提前或於現場配合義交人員及指示牌面導引改道。

地下水 車道

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