電動車換電站滅火器缺失 議員曝北市府只有這招「勸導」

台北市現有389處營利型電動機車換電站，由北市產發局依營利電動車充換電站設置規範管理業者，但議員發現業者頻頻出現缺失，市府也只能勸導，無法可罰，已接連發現滅火器檢查紀錄疑似造假、性能檢查逾期3年，甚至現場未設滅火器。北市產發局長陳俊安表示，6月將召集學者專家討論，研議是否訂定自治條例。

議員鍾佩玲爆料充換電站的亂象，發現一家充電站的滅火器自我檢查表，2月28日去看只有1次自主檢查紀錄，但不到2周後去拍，竟1至3月的紀錄都有了，是不是造假？而且3月的檢查是註明「NG」有問題，但4月17日才去更換。另外還有一家業者的滅火器，超過3年沒有性能檢查。

鍾佩玲還說，甚至還發現一家充換電站，沒有設置滅火器，一旦發生火警，不堪設想，日前高雄市就發生一家加油站旁的換電站發生火警，最後是靠加油站員工持滅火器，才未釀災。她說，業者滅火器的缺失，北市產發局也只能勸導改善。

議員陳宥丞指出，除了加油站旁的電動車充換電站，還有設置在民宅、公寓大廈的營利型充換電站，安全管理的主責機關是產發局，如何規範業者，也是沒有任何法律強制手段。至於「非營利型」的充換電站，他從產發局問到核發使照的建管處，再到檢驗消防設備的消防局，都沒有相關單位負責安全檢視。

議員黃瀞瑩指出，2020年內湖一處囤放電池的貨櫃屋發生火警，火勢一發不可收拾，但4年過去了，產發局依舊沒辦法掌握這類儲能貨櫃屋的確切數量、地點、擁有者，讓台北市內的鋰電池處於無法可管、無人可理的尷尬狀態。

消防員工作權益促進會表示，儲能系統燃燒時，電池內部仍會有電化學反應，消防員只能等反應完畢、溫度下降、再進行後續處理，因此，救災原則就是保持一定安全距離、射水降溫。至於儲能貨櫃燃燒時，櫃內氧氣會消耗殆盡，但如果貿然開門，反而讓大量新鮮空氣進入，產生閃燃或爆燃，火勢突然衝出，容易導致消防員受傷。

陳俊安直言，雖然北市依營利電動車充換電站規範業者，但上個月和消防局討論後，認為仍可再精進，6月會邀請學者專家依現有規範討論，是否需要增修，若討論後認為需要與時俱進，朝法治化走，就會研議訂定自治條例。 至於若充換電站有重大違失，若是用電場所，可最重可廢止用電。

產發局表示，營利型電動機車換電站，業者每年應定期檢視消防滅火器之效期，如屬用電場所需提交電力設備定期檢測紀錄總表至產發局，確保充換電站電力設備及線路安全。