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泉源外流免費泡湯補不滿？北市：私設管線未來拆除

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
復興公園泡腳池園區。圖／台北市產發局提供
復興公園泡腳池園區。圖／台北市產發局提供

北市共計5處免費公共溫泉浴池、泡腳池，卻被市議員發現，不是溫泉水無法補滿或泉水外流，就連原本3池的泡腳池也變成一池，呼籲市府加強改善，不能免費就隨便。產發局表示，先行補救並找專業技師調查井況，發現外漏管線疑似為私設，未來將依法拆除。

議員陳怡君表示，5處免費公共浴池，分別是泡腳池的冷水坑公共溫泉浴池、前山公園男、女公共浴池、泉源公園泡腳池園區、復興公園泡腳池園區、硫磺谷泡腳池園區。當中，又以前山公園最為搶手，因為水源來自中山樓原湯。

陳怡君說，前山公園浴池女湯部分，溫泉水一直無法補滿，導致將近20位長輩擠在3坪大的浴池泡澡，不僅前胸貼後背尷尬，也無法伸展身體，而且有時還會因為溫泉源頭水量不足關閉。

陳怡君也接到民眾投訴，指中山樓前的水管不斷冒出溫泉水，即便關上止水閥仍外流，相當浪費。此外，北投泉源公園溫泉泡腳池受到0403地震影響暫停開放，建議民眾改到復興公園，但是，原本有3池的復興公園也變成一池，民眾只能敗興而歸。

陳怡君建議，產發局應該增設儲水槽、添購加熱棒，周遭的維護管理也要做好，畢竟市府在網站上告訴遊客台北市免費溫泉之美，不能因為沒有收費就算變不在乎。

產發局回應，赴外流的溫泉水管處現勘，發現並非前山公園湯屋溫泉管線，但為避免水資源浪費先行補救，同時強調，由於中山樓溫泉區過去無溫泉取供事業，幾十年來私有溫泉管線混亂，因此在今年5月9日批准由自來水處於該地成立白磺溫泉以及青磺溫泉取供事業。

產發局表示，北水處預計2025、2026年鋪設公共管線，2027年開放民眾申請，屆時私設管線都將拆除。另外，針對復興公園泡腳池，也會請專業技師針對異常降溫的溫泉井調查。

民進黨北市議員陳怡君發現，中山樓前的水管不斷冒出溫泉水，即便關上止水閥仍外流。圖／陳怡君服務處提供
民進黨北市議員陳怡君發現，中山樓前的水管不斷冒出溫泉水，即便關上止水閥仍外流。圖／陳怡君服務處提供
產發局表示，該處為私設管線，已先緊急補救，未來也將管理中山樓周遭私設溫泉管線狀況，逐一拆除。圖／台北市產發局提供
產發局表示，該處為私設管線，已先緊急補救，未來也將管理中山樓周遭私設溫泉管線狀況，逐一拆除。圖／台北市產發局提供

北市 溫泉 議員

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