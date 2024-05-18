泉源外流免費泡湯補不滿？北市：私設管線未來拆除

台北市共計5處免費公共溫泉浴池、泡腳池，卻被市議員發現，不是溫泉水無法補滿或泉水外流，就連原本3池的泡腳池也變成一池，呼籲市府加強改善，不能免費就隨便。產發局表示，先行補救並找專業技師調查井況，發現外漏管線疑似為私設，未來將依法拆除。

議員陳怡君表示，5處免費公共浴池，分別是泡腳池的冷水坑公共溫泉浴池、前山公園男、女公共浴池、泉源公園泡腳池園區、復興公園泡腳池園區、硫磺谷泡腳池園區。當中，又以前山公園最為搶手，因為水源來自中山樓原湯。

陳怡君說，前山公園浴池女湯部分，溫泉水一直無法補滿，導致將近20位長輩擠在3坪大的浴池泡澡，不僅前胸貼後背尷尬，也無法伸展身體，而且有時還會因為溫泉源頭水量不足關閉。

陳怡君也接到民眾投訴，指中山樓前的水管不斷冒出溫泉水，即便關上止水閥仍外流，相當浪費。此外，北投泉源公園溫泉泡腳池受到0403地震影響暫停開放，建議民眾改到復興公園，但是，原本有3池的復興公園也變成一池，民眾只能敗興而歸。

陳怡君建議，產發局應該增設儲水槽、添購加熱棒，周遭的維護管理也要做好，畢竟市府在網站上告訴遊客台北市免費溫泉之美，不能因為沒有收費就算變不在乎。

產發局回應，赴外流的溫泉水管處現勘，發現並非前山公園湯屋溫泉管線，但為避免水資源浪費先行補救，同時強調，由於中山樓溫泉區過去無溫泉取供事業，幾十年來私有溫泉管線混亂，因此在今年5月9日批准由自來水處於該地成立白磺溫泉以及青磺溫泉取供事業。