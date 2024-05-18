新北人有這個特質 網路調查萬人投票曝真相

想到「新北人」，你會有什麼第一印象？「好相處」？還是「友善熱情」？根據網路媒體一份最新「新北人印象」網路調查結果顯示，超過萬名投票者中，有四分之一都認為「新北人」最具「多元包容」的特質，其次依序是「友善熱情」和「穩健務實」，來看看目前調查結果前五名中，有哪幾項最能和你心目中的「新北人印象」ㄧ樣。

No.5創新前衛

新北市重視科技產業，包括Google 在內，數千家科技公司札根新北，於人工智能、網路和大數據等領域發光發熱，除了吸引來自全球的科技人才及國際企業進駐新北，許多在地居民也積極參與創新工作，展現面對挑戰時的前瞻性與突破力，以及帶動各領域嶄新發展的潛能。

No.4追夢踏實

新北市有許多活躍的創業者，根據2023年經濟部中小及新創企業署的統計，新北市的中小企業數量為全台縣市之首，許多市民選擇在此創業，並且透過新北市府的創業培訓和輔導計劃，擁有在安心環境中站穩腳跟、實踐自我夢想的無限機會。

No.3穩健務實

新北人穩健務實的性格處處體現在做事態度中。五股垃圾山變夏綠地的過程就可以看到從新北人不冒進、透過穩健的腳步，讓地方發展和生活權益達成雙贏。

No.2友善熱情

外地旅客來到新北，即使只是問路可能幾乎都會對於新北人的友善印象深刻。不只如此，新北人的熱情更是在志工領域發揮地淋漓盡致。有超過18萬名志工活躍於包括醫療、教育、環保等面向，志工們不僅在本地服務，甚至積極參與國際救援和慈善活動，顯示新北人的無私和熱情，使得來自不同背景的人都能在新北市感受到溫暖。

No.1多元包容

根據2023年内政部戶政司統計，外國人士設籍在新北市的人數是六都第一！新北宜居城市的獨有魅力吸引大量人口移居，也使得越來越多國際學校在新北設校，來自各國的新住民在新北落地生根，展現出這座城市的多元和清新活力。

對於這項網路調查，新北市政府發言人張愛晶表示，新北市不僅是全台唯一超過400萬人口的國際大城市，且是最多外地人和外國人喜愛移居的新住民城市，擁有如同美國紐約一樣的多元族群文化和兼容並蓄，和投票調查中名列第一名的「多元包容」特質不謀而合，代表每個人只要身處在這座城市，都能跨越國界及族群界線，在城市的各領域創造屬於自己的光榮感，展現出新北市堅韌包容的城市性格。另外像是追夢踏實、創新前衛、勇於冒險等，也傳遞出任何人來到新北，都有機會在各自領域中盡情揮灑、築夢踏實，發揮新北人的正向影響力。