市有地賤租？ 新創中心變賣車中心

北市府扶植新創產業，釋出公有土地及房舍提供產業使用，議員質疑，從柯市府到現在的蔣市府，竟然將市場行情租金約2.4億元的兩塊內湖土地，便宜租給特斯拉、Audi賣車兼做維修廠，每年共只收約8千萬的租金，新創中心變賣車中心。產發局表示，現在仍在合約中，未來會重新檢視。

民進黨議員洪婉臻說，3845坪面積，真正新創只占9.6%，其他的是維修、展示、銷售中心，民眾的觀感如何？ 且依合約規定，新創應占20%以上，但特斯拉和audi差不多，新創只占14.33%。

洪婉臻說，兩家租金皆遠低於內湖區的店面甚至廠房的平均行情。市府租給audi每年租金約4300萬元，每月租金每坪934元，租特斯拉每年租金3700多萬元，每月租金每坪1043元，比較鄰近的內湖區店面，月租金是每坪2963元；廠房月租金也有每坪1235元，市府明顯低於行情出租，租金價差高達一年近1億。

產發局長陳俊安指出，關於出租面積和實際新創進駐，確實有檢討空間，會重新檢視新創20%如何核實計算，並嚴謹審核。至於租約問題，也會去了解當時是不是有特別時空考量或法規引用。

另外，台北市第一魚果市場改建今年1月通過追加49.93億元預算，民進黨北市議員簡舒培昨說，當初稱不蓋5樓以上的建築會有安全性問題，但增蓋的樓層非公共用途，果菜市場6樓要做屋頂花園、魚市場6到8樓也是餐飲，「難道沒有花園和餐廳會垮掉？」

新工處回應，當時開挖基地是以第一果菜6樓、魚批市場8樓規畫，如果減項發包，需要重新結構外審，也要重新審查防火避難設備，會有結構安全性問題，完工時程也會延後。