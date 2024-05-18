快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市有地賤租？ 新創中心變賣車中心

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北報導

北市府扶植新創產業，釋出公有土地及房舍提供產業使用，議員質疑，從柯市府到現在的蔣市府，竟然將市場行情租金約2.4億元的兩塊內湖土地，便宜租給特斯拉、Audi賣車兼做維修廠，每年共只收約8千萬的租金，新創中心變賣車中心。產發局表示，現在仍在合約中，未來會重新檢視。

民進黨議員洪婉臻說，3845坪面積，真正新創只占9.6%，其他的是維修、展示、銷售中心，民眾的觀感如何？ 且依合約規定，新創應占20%以上，但特斯拉和audi差不多，新創只占14.33%。

洪婉臻說，兩家租金皆遠低於內湖區的店面甚至廠房的平均行情。市府租給audi每年租金約4300萬元，每月租金每坪934元，租特斯拉每年租金3700多萬元，每月租金每坪1043元，比較鄰近的內湖區店面，月租金是每坪2963元；廠房月租金也有每坪1235元，市府明顯低於行情出租，租金價差高達一年近1億。

產發局長陳俊安指出，關於出租面積和實際新創進駐，確實有檢討空間，會重新檢視新創20%如何核實計算，並嚴謹審核。至於租約問題，也會去了解當時是不是有特別時空考量或法規引用。

另外，台北市第一魚果市場改建今年1月通過追加49.93億元預算，民進黨北市議員簡舒培昨說，當初稱不蓋5樓以上的建築會有安全性問題，但增蓋的樓層非公共用途，果菜市場6樓要做屋頂花園、魚市場6到8樓也是餐飲，「難道沒有花園和餐廳會垮掉？」

新工處回應，當時開挖基地是以第一果菜6樓、魚批市場8樓規畫，如果減項發包，需要重新結構外審，也要重新審查防火避難設備，會有結構安全性問題，完工時程也會延後。

內湖 特斯拉 議員

延伸閱讀

租金虧大了？北市議員曝新創中心變audi 、特斯拉賣車中心

馬斯克戰略轉向發展AI 路透：特斯拉擬用中國大陸數據研發自駕系統

馬斯克旋風訪華後 特斯拉在中國加速運轉

特斯拉上海儲能廠 估明年Q1量產

相關新聞

碧潭水舞登場 優人神鼓震撼共演

「2024碧潭水舞」昨登場，首波登場水舞搭配燈光展演，與知名團體優人神鼓共同演出，吸引大批民眾觀賞，新北觀旅局表示，碧潭...

塭仔圳重劃地 月底起禁止移轉

新北市府為辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃區土地分配作業，本月底至明年9月30日禁止土地移轉、設定負擔等處分行為，3600位...

公車亭旁擺電箱 乘客撞傷頭

新北市板橋區捷運新埔站前候車亭去年發生冷氣機掉落意外，沒想到本月初，一名男子趕搭公車卻撞到候車亭旁「立式配電箱」，導致頭...

京華城容積案 將約訪彭振聲、黃景茂

北市三大案延燒，議會調查京華城容積違失案專案小組，昨辦第3次會議，釐清政策轉彎過程，小組成員從索資公文中，強烈感覺市府對...

市有地賤租？ 新創中心變賣車中心

北市府扶植新創產業，釋出公有土地及房舍提供產業使用，議員質疑，從柯市府到現在的蔣市府，竟然將市場行情租金約2.4億元的兩...

首次參加環境認證 汐止山區長青里要拼五星級

新北市政府舉辦的里環境認證評比，汐止區今年共有44個里參加，今(17)日考核人員的下里行程則是前往了位處五指山山區的長青里，里長陳建興自從風災被樹壓到脊椎受傷後，就沒參加過環境比賽，這次首次參加里環境認證評比，也將里內綠美化種的特別植栽及蓋斑鬥魚，呈現出來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。