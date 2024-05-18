京華城容積案 將約訪彭振聲、黃景茂

北市三大案延燒，議會調查京華城容積違失案專案小組，昨辦第3次會議，釐清政策轉彎過程，小組成員從索資公文中，強烈感覺市府對於京華城容積案有預設立場，決議將約訪前副市長彭振聲和都發局前局長黃景茂；綠營也質疑北士科兩塊地，得標的新光人壽遲遲未動工，地政局則回應，最嚴重會終止合約。

京華城容積暴增到840%成爭議焦點，專案小組昨在會中質疑，為什麼市府行政訴訟勝訴，還讓京華城案在都委會進行？甚至變更名目，把12萬樓地板面積保障訴求換成容積獎勵提案，調閱內部公文、學者會議和最後都委會討論中，都曾質疑申請單位用都更獎勵相關內容自創容積，於法不符，但市府未討論、也未處理。

專案小組召集人游淑慧說，彭振聲和黃景茂是角色關鍵，為何兩人對學者專家和業務單位同仁意見聽而不聞，是否對已有政策態度？許多內簽都上呈到最高層級市長柯文哲決行，是因為市長關切，要往上簽？還是彭、黃2人自己主導後，最後拉市長背書？目前公文流程看不出來，但關鍵公文都由柯文哲市長決行。

游淑慧說，從索資公文發現，都委會的會議結論，好像都沒問題、都是共識決，但若逐一從發言紀錄去看，其實委員都有意見。例如有4個委員有意見，其中3人傾向因為行政訴訟應該暫緩，但市府的會議決議未記載也未採納。

有鑒於京華廣場開發量體過大，周圍居民對於公安及地質安全有所質疑，專案小組已請都發局連同環保局和勞動局，要加強工安及公安等檢查，確保施工安全。

專案小組下周一將再開會，請都委會委員出席，多數委員答應會來，由於廉政署已調查京華城案，專案小組未來也會邀請政風處派員列席。

至於北士科案，民進黨議員林延鳳昨在財建委員會質疑，北士科T17、T18案兩塊地得標的新光人壽至今毫無規畫、任憑養草，怎麼帶動整體發展？

民進黨北市議員鍾佩玲也說，新壽沒有投資計畫書，市府能夠保證不會亂蓋？若是遲遲沒有動工興建，沒有手段能夠制裁？

地政局表示，根據每半年的執行報告，新壽計畫T17會蓋兩棟27樓的建築，T18蓋9樓和15樓的建築，但是目前機具尚未進場。如果沒有在合約期限內完工，逾期每日會扣10萬元，最高開罰3千萬元，最嚴重會終止合約。