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公車亭旁擺電箱 乘客撞傷頭

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
一名男子本月初趕搭公車，卻撞到捷運新埔站前候車亭的立式配電箱（紅圈處）。記者張曼蘋／攝影
一名男子本月初趕搭公車，卻撞到捷運新埔站前候車亭的立式配電箱（紅圈處）。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋區捷運新埔站前候車亭去年發生冷氣機掉落意外，沒想到本月初，一名男子趕搭公車卻撞到候車亭旁「立式配電箱」，導致頭頂破皮紅腫，差點腦震盪，讓他直呼「放這東西是要害死人？」交通局表示，經查為早期板橋區公所建置，經會勘後，已將電箱移除。

該名男子向立委葉元之陳情表示，他月初在新埔站搭往中和的橘5公車，看到公車來，他要上前搭乘，就被路障撞到頭，害他差點腦震盪，「上次這地方已有冷氣砸到人，公車站放這東西是要害死人？」他說，自己的身高約163公分，已低頭想閃過要上公車，卻還是撞到受傷。

新北市共5500多座公車站，交通局為優化公車候車環境，統計至上月底共建置2880座智慧型公車站牌及1583座候車亭。交通局表示，新北多數候車亭雖為交通局管轄，但經查該站候車亭為早期板橋區公所建置，該配電箱為供應候車亭照明電力，依台電規定設置。

交通局表示，經與公所、台電會勘後，將該電箱調整至候車亭柱體上方，避免類此狀況發生，同時持續關心陳情人傷勢，對方已漸復原，並說有去會勘調整就好。

葉元之建議，應針對全新北的公車亭檢視，民眾安全很重要，現在都在推友善行人空間，但這種看不見的危險，更要去注意，不該用民眾的頭來協助檢驗。

公車 冷氣

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