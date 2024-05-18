碧潭水舞登場 優人神鼓震撼共演

「2024碧潭水舞」昨登場，首波登場水舞搭配燈光展演，與知名團體優人神鼓共同演出，吸引大批民眾觀賞，新北觀旅局表示，碧潭水舞展演至8月31日止、每晚6場，即日起至6月16日間周末假期及端午連假晚間7點，還有「優人神鼓青年優人」帶來人水共舞演出。

新北市長侯友宜昨晚參與碧潭水舞開幕式，表示碧潭水舞連續9年在新店溪水域施放演出，每年不斷推出更多創新、美妙事物跟市民分享，今年邀請國際級團隊優人神鼓首度與水舞攜手展演人水共舞。優人神鼓揉合萬馬奔騰雄壯鼓聲，搭配躍動搖擺水舞，建構嶄新磅礡多層次水舞秀，強勁精神象徵著新北城市韌性，象徵新北市更精彩、耀眼未來。

侯友宜說，今年新北與北市攜手施放煙火點亮大台北夜空，第一波碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日，連續三個星期三晚間8點施放，每次長達300秒精彩煙火，搭配水舞，感受天空和水面交織的絢麗景色。第二波煙火定在8月14日及8月21日施放，水舞結合巨型水上地景裝置，和煙火構成絕美畫面，從5月到8月底，歡迎民眾來享受浪漫和感動時光。

新北觀旅局長楊宗珉表示，今年碧潭水舞季除晚間水舞演出，白天推出碧潭文史走讀活動，此外還有新店景點集章活動，集滿10點有機會拿紀念品和大獎。探訪新店碧潭特色還可爬和美山、走碧潭橋。傍晚時分水岸邊欣賞碧潭美麗山水風光，晚上看碧潭水舞表演，白天或夜晚都精彩。