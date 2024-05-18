快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碧潭水舞登場 優人神鼓震撼共演

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
2024碧潭水舞昨登場，首波登場水舞搭配燈光展演，與知名團體優人神鼓共同演出，吸引大批民眾觀賞。記者李定宇／攝影
2024碧潭水舞昨登場，首波登場水舞搭配燈光展演，與知名團體優人神鼓共同演出，吸引大批民眾觀賞。記者李定宇／攝影

「2024碧潭水舞」昨登場，首波登場水舞搭配燈光展演，與知名團體優人神鼓共同演出，吸引大批民眾觀賞，新北觀旅局表示，碧潭水舞展演至8月31日止、每晚6場，即日起至6月16日間周末假期及端午連假晚間7點，還有「優人神鼓青年優人」帶來人水共舞演出。

新北市長侯友宜昨晚參與碧潭水舞開幕式，表示碧潭水舞連續9年在新店溪水域施放演出，每年不斷推出更多創新、美妙事物跟市民分享，今年邀請國際級團隊優人神鼓首度與水舞攜手展演人水共舞。優人神鼓揉合萬馬奔騰雄壯鼓聲，搭配躍動搖擺水舞，建構嶄新磅礡多層次水舞秀，強勁精神象徵著新北城市韌性，象徵新北市更精彩、耀眼未來。

侯友宜說，今年新北與北市攜手施放煙火點亮大台北夜空，第一波碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日，連續三個星期三晚間8點施放，每次長達300秒精彩煙火，搭配水舞，感受天空和水面交織的絢麗景色。第二波煙火定在8月14日及8月21日施放，水舞結合巨型水上地景裝置，和煙火構成絕美畫面，從5月到8月底，歡迎民眾來享受浪漫和感動時光。

新北觀旅局長楊宗珉表示，今年碧潭水舞季除晚間水舞演出，白天推出碧潭文史走讀活動，此外還有新店景點集章活動，集滿10點有機會拿紀念品和大獎。探訪新店碧潭特色還可爬和美山、走碧潭橋。傍晚時分水岸邊欣賞碧潭美麗山水風光，晚上看碧潭水舞表演，白天或夜晚都精彩。

優人神鼓 碧潭

延伸閱讀

碧潭水舞晚間登場 與優人神鼓震撼演出

基隆捷運總經費估增加396億 侯友宜：滾動式檢討

曾會面星國新總理黃循財 侯友宜：責任愈大挑戰更難

黃循財上任新加坡總理 侯友宜：期待持續交流

相關新聞

碧潭水舞登場 優人神鼓震撼共演

「2024碧潭水舞」昨登場，首波登場水舞搭配燈光展演，與知名團體優人神鼓共同演出，吸引大批民眾觀賞，新北觀旅局表示，碧潭...

公車亭旁擺電箱 乘客撞傷頭

新北市板橋區捷運新埔站前候車亭去年發生冷氣機掉落意外，沒想到本月初，一名男子趕搭公車卻撞到候車亭旁「立式配電箱」，導致頭...

京華城容積案 將約訪彭振聲、黃景茂

北市三大案延燒，議會調查京華城容積違失案專案小組，昨辦第3次會議，釐清政策轉彎過程，小組成員從索資公文中，強烈感覺市府對...

市有地賤租？ 新創中心變賣車中心

北市府扶植新創產業，釋出公有土地及房舍提供產業使用，議員質疑，從柯市府到現在的蔣市府，竟然將市場行情租金約2.4億元的兩...

首次參加環境認證 汐止山區長青里要拼五星級

新北市政府舉辦的里環境認證評比，汐止區今年共有44個里參加，今(17)日考核人員的下里行程則是前往了位處五指山山區的長青里，里長陳建興自從風災被樹壓到脊椎受傷後，就沒參加過環境比賽，這次首次參加里環境認證評比，也將里內綠美化種的特別植栽及蓋斑鬥魚，呈現出來。

車多有視線死角 汐止樟樹二路增畫斑馬線保安全

汐止樟樹地區居住人口越來越多，只是在靠近原住民公園前的路口，要過馬路卻很不安全，因為，沒有斑馬線再加上是樟樹二路與山光路的交會點，轉彎車視線不好，行人過馬路危險，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求增畫斑馬線改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。