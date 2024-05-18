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塭仔圳重劃地 月底起禁止移轉

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市府為辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃區土地分配作業，5月31日起至明年9月30日禁止土地移轉等行為。圖／城鄉局提供
新北市府為辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃區土地分配作業，5月31日起至明年9月30日禁止土地移轉等行為。圖／城鄉局提供

新北市府為辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃區土地分配作業，本月底至明年9月30日禁止土地移轉、設定負擔等處分行為，3600位地主將限制土地所有權變動，以利土地分配順利進行。地政局表示，預計年底會辦土地分配草案說明會、明年上半年辦土地分配公告作業。

地政局說，目前塭仔圳開發如火如荼，坊間有許多錯誤小道消息，導致地主不清楚重劃土地分配規則產生誤解，像是有些業者想整合地主，會告訴地主以後土地會怎麼分配，但說法卻與分配事實規定不符，導致地主接收錯誤資訊而損害權益。

地政局說，若地主有土地分配問題，以向市府詢問為準，勿聽信坊間其他訊息，為求土地分配作業公平、公正、公開透明，地政局政風室會參與相關作業。

一名住在塭仔圳30多年的地主表示，政府說要開發，幾十年才真的動起來，重劃過程要配合很多事，對民眾相當繁雜，希望以後居住環境、生活機如三峽北大特區變得優質，塭仔圳過去數十年欠缺規畫，導致發展紊亂，這次終於等到重劃開發。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，建商一般出手買地會在分配之前或之後，現在塭仔圳土地炙手可熱，分配後可以賣個好價錢，地主若不缺錢，寧願慢慢等好時機。

塭仔圳 重劃區

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