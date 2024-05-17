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議員批市有地低價租車商 北市：合約到期重檢視

中央社／ 台北17日電

議員洪婉臻指出，前市長柯文哲任內把內湖區2塊大面積市有地，以新創為由，低價租2家車商，恐違背市有公用房地提供使用辦法。北市產發局表示，合約到期後將重新檢視。

台北市議會今天開定期大會財政建設部門質詢，台北市產業發展局等官員列席備詢。民進黨議員洪婉臻質詢，市府為扶植新創產業，設13座新創基地，但發現市有地被賤租，前市府美其名要設新創基地，實則成為企業銷售據點。

洪婉臻表示，調資料發現，拍板的是前市長柯文哲，市府在民國105年把內湖2塊大面積市有地租給2家車商，租金低於行情、新創面積占比小，恐違背市有公用房地提供使用辦法規定。

她說，資料顯示此2塊大面積市有地內所設新創基地面積小，一家車商使用總面積2991坪，新創基地僅14.33%，另家車商使用總面積3845坪，新創基地僅佔9.6%，但像今年招租萬華福星新創基地，幾乎都提供給新創產業使用且未設商業空間。

洪婉臻指出，市府租給車商2塊市有地，每年租金分別為新台幣4311萬餘元、3743萬餘元，低於鄰近廠房租金，因合約簽9年，市府恐短收8億餘元。

她說，依市有公用房地提供使用辦法，市有地出租使用契約不超過3年為原則，但前市府在招標規定放寬到5年，且可續約一次，恐是北投士林科技園區地上權招商案翻版，要求現任市府檢討。

北市產發局長陳俊安答詢，針對2處市有地確實有檢討空間，因合約未到期，到期後將檢討，包含釐清過去如何規劃新創基地為20%、簽約時考量及所引用法規等內容。

內湖 北市 柯文哲

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