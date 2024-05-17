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漁果批發改建案增預算 北市議員批設無關建物安全設施

中央社／ 台北17日電

第一漁果批發市場改建案，台北市府新增49餘億元預算，含擴充6樓以上工程，議員簡舒培說，市府曾稱不蓋會影響建物安全，才支持預算，卻規劃與建物安全無關的餐廳等設施。

台北市議會財政建設委員會今天召開市場改建等案的專案報告，台北市產業發展局等官員列席備詢。民進黨議員簡舒培質詢，依產發局報告，第一果菜及漁產批發市場改建案，預算已達新台幣140億元，市府又新增49.93億元預算，總預算共189.93億元。

簡舒培說，針對新增預算部分，包含擴充漁果新大樓的6樓以上建築工程等，但北市府副市長林奕華等官員先前至議會說明時稱不興建可能影響整體建物安全，才支持此筆預算。

她表示，但從產發局報告，漁果新大樓高樓層卻是要規劃餐廳、屋頂花園、農特產品展售中心、停車場等，根本與建物安全無關，難道未規劃屋頂花園等設施大樓會垮，且與安全性及批發市場服務宗旨無關，認為市府欺騙議會。

民進黨議員林亮君質詢，漁產批發市場宗旨是穩定物價、調節供需、快速集散，但批發市場改建案規劃6樓為海鮮市場、7樓廚藝教室、8樓海鮮主題連鎖餐廳，不符合服務宗旨。

代辦批發市場改建案的台北市新建工程處官員答詢，當時規劃興建是以果菜批發市場6層樓、魚類批發市場8層樓為方向，若未依此興建，可能有建物安全問題，若要停蓋，結構外審及防火避難審查都要重送審。

簡舒培表示，若需重送審也不會比新增預算49.93億元還多，要求市府局處評估，若不興建6樓以上建築工程要與施工業者解約是否違反合約等程序，一週內把評估資料送至議會委員會。

北市 改建案 簡舒培

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