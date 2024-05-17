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租金虧大了？北市議員曝新創中心變audi 、特斯拉賣車中心

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會下午進行財建部門質詢。記者楊正海／攝影
北市議會下午進行財建部門質詢。記者楊正海／攝影

北市府扶植新創產業，釋出公有土地及房舍提供產業使用，議員洪婉臻下午在議會質詢指出，從柯市府到現在的蔣市府，竟然將市場行情租金約2.4億元的兩塊內湖土地，便宜租給特斯拉、Audi賣車兼做維修廠，每年共只收約8千萬的租金，新創中心變賣車中心，觀感不佳。產發局表示，現在仍在合約中，未來會重新檢視。

洪婉臻說，audi的新創空間在做什麼？她發現有的沒有開放，有的是空房間，有的置物，這是市府所定義的新創空間？3845坪面積，真正新創只占9.6%，其他的是維修、展示、銷售中心，民眾的觀感如何？ 且依合約規定，新創應占20%以上，但特斯拉和audi差不多，新創只占14.33%。

另外，租金部分，洪婉臻說，兩家租金皆遠低於內湖區的店面甚至廠房的平均行情。市府租給audi每年租金約4300萬元，每月租金每坪934元，租特斯拉每年租金3700多萬元，每月租金每坪1043元，比較鄰近的內湖區店面，月租金是每坪2963元；廠房月租金也有每坪1235元，市府明顯低於行情出租，租金價差高達一年近1億。

洪婉臻還質疑租約，依當年台北市市有公用房地提供使用辦法，市有地出租使用契約期間以不超過3年為原則，但柯前市府卻於招標規定中放寬到5年，並且可以續約一次，audi是4年，特斯拉是4年6個月，明顯違反規定。

產發局長陳俊安指出，關於出租面積和實際新創進駐，確實有檢討空間。因現在在合約中，之後會重新檢視

，新創20%如何核實計算，會嚴謹審核。至於租約問題，也會去了解，簽約當時是不是有特別時空考量或法規引用。

內湖 北市 特斯拉

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