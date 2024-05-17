車多有視線死角 汐止樟樹二路增畫斑馬線保安全

汐止樟樹地區居住人口越來越多，只是在靠近原住民公園前的路口，要過馬路卻很不安全，因為，沒有斑馬線再加上是樟樹二路與山光路的交會點，轉彎車視線不好，行人過馬路危險，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求增畫斑馬線改善。

新北市議員張錦豪表示，在樟樹二路跟山光路口，很多民眾會穿越，不管是到原住民公園或是到對岸社區樟樹二路，因為旁邊有一些大柱子的死角，民眾必須要自己去觀測很多大車是不是接近路口，所以，路口安全必須要提升，現場和相關單位討論包括有提出說設置按壓式紅綠燈，只是是按壓式紅綠燈必須在每個角度，也就是三個路口去做號誌，所以，在討論後決定先畫斑馬線，就是能夠用一個L型的斑馬線，同時也把地上的一些慢字再加強，希望說提醒用路人那到這個路口時候能夠注意行人。

山光里長陳永松說，社區住戶反應，過馬路危險也不方便，所以，希望至少能夠有一個行人可以走的斑馬線，讓用路人更安全。

張錦豪指出，還有在樟樹二路的涵洞，因為行人經過反應，裡面的光線不足，還有導桿的反光度不足，所以也請交通局、還有養工處橋隧科，更新一些導桿，希望可以做出一個比較明顯的一個區分，因為，不少大車在走，經過時行人走過去也會擔心說會不會沒有被注意，很危險，所以，會加強裡面的照明、及導桿更新，讓行人走在路上，能夠有一個更安全的一個區隔。