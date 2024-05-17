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首次參加環境認證 汐止山區長青里要拼五星級

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
位處五指山山區的汐止區長青里，首次參加里環境認證評比，也將里內綠美化種的特別植栽及蓋斑鬥魚，呈現出來。 圖／觀天下有線電視提供
位處五指山山區的汐止區長青里，首次參加里環境認證評比，也將里內綠美化種的特別植栽及蓋斑鬥魚，呈現出來。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府舉辦的里環境認證評比，汐止區今年共有44個里參加，今(17)日考核人員的下里行程則是前往了位處五指山山區的長青里，里長陳建興自從風災被樹壓到脊椎受傷後，就沒參加過環境比賽，這次首次參加里環境認證評比，也將里內綠美化種的特別植栽及蓋斑鬥魚，呈現出來。

一行人前往汐止區的長青里，先看了巷弄，再到派出所鐵馬驛站看公廁，接著里長陳建興帶著考核人員到復育蓋斑鬥魚的生態池，新北市環保局舉辦里環境認證今年邁入第十屆，不過，長青里是第一次參加，要力拼五星級，除了平時維護環境，在公車亭放置狗便袋及用廢棄罐頭當菸灰缸之外，這次再加強植栽綠美化，山區也種了不少比較特別的植物。

長青里長陳建興表示，都沒有參加過里環境認證評比，不過，以前村里環境競賽的時候拿到特優，還有以發展協會名義比賽，拿到全縣第二名第一名從缺，只是後來蘇利颱風，被大樹壓傷，就跟大家講不再比賽，機會要讓給別人，畢竟要比賽不是說很簡單就可以解決，一定會花很多人力跟物力跟勞力，這次是因為汐止區公所很用心在推區務，在環境也很用心，希望各里能夠參加評比，所以，也決定參加環境認證，希望大家一起努力，能夠拿到五星級。

陳建興強調，山區範圍很大，有動員志工一起整頓，還有在植栽的部分，在一些認養器區，有一些比較特殊的植物，像是鹿角蕨就種在樹上，而蘭花則是大家都會有種，至於石斛蘭等等，有些植物是屬於保育的，比較特殊特，另外，生態池裡面的蓋斑鬥魚、還有台灣一些水草，都有持續在復育。

汐止區長林慶豐指出，今天來參加里環境認證，長青場次的現場勘察，謝謝汐止區的里長都非常的用心，今天特別到山上來，看看里辦公處認養的一個綠地，謝謝里長特別整埋成花園，樹上面還有種一些寄生的蘭花，把庭院打造非常漂亮。

汐止 認養

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