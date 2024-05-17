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京華城案 議會專案小組擬約詢北市前副市長

中央社／ 台北17日電

北市議會京華城專案小組召集人游淑慧說，市府當時政策就是要給京華城容積率，就算都委會府外委員等反對都不理，將約詢前副市長彭振聲等人，並要求政風處在下次會議列席。

京華城改建容積案爭議，台北市議會成立9人專案小組調查，專案小組今天召開第3次會議，召集人、國民黨議員游淑慧會後接受電話聯訪表示，這次會議除釐清當時市府決策為何轉彎及相關時序。

游淑慧指出，依過去紀錄來看，京華城針對增加容積率在民國107年間提陳情書給北市府，遭都市計畫委員會決議不接受訴求，京華城後續提訴訟但遭駁回又上訴。

她說，京華城在109年2月找時任北市副市長彭振聲和都市發展局長黃景茂陳情，此行程未登錄且無公文為拜會行程，時任市長柯文哲後續就裁定把業者提供資料送都委會討論。

游淑慧指出，北市都委會同年5月開第一次會議，期間有府外委員認為不能代替法院不應審查此案，加上京華城提意見都與107年間的陳情書相同，委員稱不懂為何要推翻當時都委會決議。

她表示，主持會議的彭振聲仍裁示組專家學者小組協助京華城，但小組開會時，有府外委員認為應等候法院宣判結果，都委會卻未記錄委員質疑，僅記錄要求開發單位應與都發局研擬可行方案。

游淑慧說，會議紀錄顯示，細部計畫送北市都發局時，都發局回函業者要求不能引用都更條例取得容積獎勵，但業者僅拿掉「都更」兩字，其餘內容未改。

她指出，北市都市更新處及都委會府外委員曾提及同樣看法，但都未列入會議紀錄，且黃景茂也曾要求組專家學者會議協助業者，認為前市府持續以公帑幫京華城開專家學者會議。

游淑慧表示，議會專案小組今天開會後認為前市府就是要給京華城容積獎勵，就算都委會府外委員等皆反對，仍持續開審議會，行政程序不合理，很明顯是要求依循市府當時決策。

游淑慧說，專案小組經討論後決定約詢京華城容積案關鍵角色彭振聲跟黃景茂，釐清責任是在2人還是柯文哲，若彭等2人未出席也將列入會議紀錄，預定20日及24日開會，並要求政風處派員參加，且會把會議紀錄提供廉政署參考。

北市 彭振聲 游淑慧

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