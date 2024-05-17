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淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結 吸引國際客享山林之美

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供

淡蘭古道北路支線之一的草嶺古道，為東北角及宜蘭海岸國家風景區最受歡迎且最具代表性的登山健行步道，每年的「草嶺古道芒花季」活動吸引很多國內外遊客。日本宮城縣議員菊地惠一率25人組團來台，今天在新北市貢寮區遠望坑親水公園草嶺古道入口處，舉辦日本宮城縣偶來小馬標誌設立儀式，吸引更多日本及國際旅客透過步道來體驗台灣出林之美。

日本宮城縣由議員菊地惠一率25人組團，包含日本宮城縣議會、縣政府及氣仙沼市長等人來台，進行淡蘭國家綠道與日本宮城縣偶來步道締結為國際友誼步道儀式，今天在新北市貢寮區遠望坑親水公園草嶺古道入口處，舉辦日本宮城縣偶來小馬標誌設立儀式，交通部觀光署副署長林信任、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長游麗玉等人參加。

淡蘭古道北路支線之一的草嶺古道，為東北角及宜蘭海岸國家風景區最受歡迎且最具代表性的登山健行步道，為讓國際旅客體驗，除串連北北基宜路網及指標設置，並建置淡蘭國家綠道主題網站及製作步道旅遊摺頁，介紹淡蘭旅遊之自然、人文及遊憩資源，主題網站並提供中、英、日、韓等4種語版，讓國際旅客均能便利使用網站服務。

林信任表示，步道旅遊型態為推動台灣觀光的重點，很高興日本宮城縣代表到台灣淡蘭國家綠道，透過日本宮城縣偶來小馬在臺設立及雙方互訪交流，吸引更多日本及國際旅客透過步道來體驗台灣之美。

淡蘭國家綠道與日本宮城偶來步道去年簽署為國際友誼步道，淡蘭古道的「草嶺古道」、「金字碑古道」、「跑馬古道」、「暖東峽谷步道」分別與日本宮城縣4條偶來步道「氣仙沼．唐桑路線」、「奧松島路線」、「大崎．鳴子溫泉路線」、「登米路線」等簽約締結。

淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供
淡蘭草嶺古道與日偶來步道締結，吸引國際客享山林之美。圖／東北角風景區管理處提供

日本 草嶺古道

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