日本宮城偶來步道小馬標誌 草嶺古道入口揭牌

淡蘭國家綠道與日本宮城縣偶來步道締結為國際友誼步道，東北角及宜蘭海岸風管處表示，今天於草嶺古道入口，設置宮城縣「偶來小馬」標誌，象徵台日步道旅遊交流開啟新篇章。

台灣千里步道協會表示，淡蘭國家綠道與宮城偶來步道締盟，去年11月淡蘭國家綠道雙扇蕨石柱指標，前進日本豎立在當地步道；今年日方特別組團來台參訪5天4夜，並將設置「偶來小馬」意象標誌。

協會表示，參訪團由宮城縣議會、氣仙沼、東松島、大崎市、登米市、村田町等首長組成，將分別在東北角草嶺古道、宜蘭跑馬古道、基隆市暖東峽谷、新北瑞芳金字碑古道，舉行友誼步道揭牌儀式。

東北角風管處新聞稿表示，交通部觀光署副署長林信任、宮城縣氣仙沼市長管原茂與風管處長游麗玉，今天一起在遠望坑親水公園（草嶺古道入口處），為「偶來小馬」揭牌見證。

風管處說，參訪團並實際走訪草嶺古道，盼透過分享經驗，未來以步道旅遊促進日本來台觀光，體驗台灣之美。

新北市府觀旅局告訴中央社記者，宮城偶來步道是韓國濟州偶來步道的姐妹路線，「偶來（olle）」是濟州方言，指從大街通向家門前的巷道小徑；寓意可透過民家前的羊腸小徑，健行通往海岸、登山步道等。

宮城偶來步道上的「紅色小馬」，緣自於棲息在韓國濟州島上的特有野生矮種馬Ganse（譯作甘穗、或干崽），以小馬作為方向指標與步道說明。

觀旅局表示，淡蘭古道70%都在新北市，也是台灣第一條國家級綠道，於112年11月在宮城縣簽署國際友誼步道，淡蘭古道的草嶺古道、金字碑古道、跑馬古道、暖東峽谷步道，分別與宮城縣的「氣仙沼．唐桑路線」、奧松島路線、「大崎．鳴子溫泉路線」、登米路線結盟。

新北市府說，19日將在瑞芳區猴硐遊客服務中心金字碑古道前，為「偶來小馬」揭牌，並舉辦「淡蘭百年山徑北北基宜會師」活動，帶著民眾健走，見證百年金字碑古道與奧松島路線締結國際友誼步道。