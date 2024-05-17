沒有餐廳會垮？綠營批市場改建詐騙 北市：結構安全

台北市第一魚果市場改建今年1月通過追加49.93億元預算，綠營議員質疑，當初以安全為由追加預算多蓋樓層，但營運規畫報告內，增蓋的樓層非公共用途。新工處回應，若維持只蓋5樓，需要重新結構外審、審查防火避難設備等。

民進黨北市議員林亮君表示，漁產宗旨目標是穩定物價、調節供需和快速集散，但是魚類批發市場改建，6樓是海鮮市場、7樓廚藝教室、8樓是海鮮主題連鎖餐廳，完全沒有符合宗旨，「如果公益性還說得過去，但是拿來收租，為什麼我們要給預算？你們就自己出錢。」

民進黨北市議員簡舒培也說，在上個會期的政黨協商時，由副市長林奕華帶隊，稱若不蓋五樓以上的建築會有安全性問題，「認真看了經營規畫，果菜的6樓要做屋頂花園、魚市場6到8樓也是餐飲，沒有花園和餐廳會垮掉喔？難道是詐騙集團來騙這49.93億元？」

新工處回應，當時開挖基地是以第一果菜6樓、魚批市場8樓規畫，如果維持減項發包，需要重新結構外審，也要重新審查防火避難設備，也會有結構安全性問題，完工時程也會延後。

為此，林亮君和簡舒培批，「重新審查、結構外審要花到49億元嗎？」要求期限內，新工處要評估若只維持蓋5樓，是否會有行政程序或承包廠商的合約問題。